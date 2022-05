Serie A1 – Ultimo atto stagionale per la Teco Corte Auto: playout a Terni

Ultimo atto stagionale per la Teco Corte Auto, a Terni i play out di Serie A-1 femminile. Al termine di un campionato travagliato, la formazione di Cortemaggiore si presenta al match ancora una volta ridotta ai minimi termini. In campo, contro Muravera ed Enna, scenderà un trio di giovanissime, formato da Arianna Barani, Valentina Roncallo e Ramona Paizoni.

Appuntamento quindi a sabato 8 e domenica 9 maggio per le ultime partite che si disputeranno con la formula del girone all’italiana.

Le formazioni maschili della Teco Corte Auto

Nel weekend tornano in campo anche le squadre maschili del tennistavolo Cortemaggiore: cinque squadre interessate, dalla D-3 alla C-1, con i riflettori puntati soprattutto sui campionati di C-2 e D-3, dove i pongisti della Teco si giocano la promozione.