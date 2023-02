Serie A2 – Al PalaBanca in onda un “classico” del campionato: l’Assigeco Piacenza ospita Treviglio -AUDIO

Il successo sul campo di Latina ha fatto tornare il sorriso in casa Assigeco, ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga sul proprio parquet in questo 2023. La partita di domenica alle ore 18:00 contro Treviglio, ormai un classico di questo campionato di Serie A2, sarà un importante occasione oltre che un banco di prova contro una delle migliori squadre del campionato che non ha nascosto le proprie ambizioni di promozione. In una serata ricca di ex, Cesana e Miaschi nelle fila biancorossoblu, Bruno Cerella, Lorenzo Maspero e coach Alex Finelli per la Gruppo Mascio, i ragazzi di coach Stefano Salieri cercheranno di riprendere da ciò di buono fatto domenica scorsa contro Latina per tenersi stretti quel sesto posto che in ottica fase a orologio vale la certezza dell’accesso ai playoff.

Le parole di Salieri

“Sono sicuramente soddisfatto e ho fatto anche i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra completa, che all’andata ci aveva battuto, conducendo sempre la partita. È stato un segnale importante visto che dall’infortunio di Sabatini abbiamo alternato buone partite ad altre molto più opache, come l’ultima in casa contro Rieti”.

Il punto su Treviglio

L’arrivo di coach Alex Finelli ha svoltato la stagione della Gruppo Mascio, che con lui al comando ha vinto 13 delle 15 partite giocate. Dopo la delusione della passata stagione, conclusasi con l’uscita al primo turno dei playoff per mano della neopromossa Chiusi, Treviglio non ha nascosto le proprie ambizioni di promozione e per cercare il bersaglio grosso ha allestito un roster di assoluto livello tra i più profondi della categoria.

Il campione d’Italia con la canotta di Venezia Marco Giuri e il cecchino statunitense Jason Clark saranno le bocche di fuoco titolari di un quintetto che può contare anche sul talento cristallino di Pierpaolo Marini, in dubbio per un infortunio subito nell’ultima uscita stagionale, Eric Lombardi, ala classe 1993 determinante nella salvezza di Napoli l’anno scorso in Serie A, e Sandi Marcius, giunto in terra lombarda lo scorso ottobre e reduce da un anno e mezzo da protagonista alla Stella Azzurra Roma.

Come cambio degli esterni escono dalla panchina l’ex Mantova Lorenzo Maspero, cresciuto per un anno al Campus Assigeco, l’ultimo acquisto Luca Vitali, autentica leggenda del panorama cestistico italiano e Bruno Cerella, altro ex di giornata e pluricampione d’Italia con le maglie di Milano e Venezia. Per quanto riguarda il settore lunghi sarà out per infortunio Brian Sacchetti, mentre a servizio della squadra ci sarà tutta l’esperienza di Davide Bruttini, veterano nelle ultime tre stagioni a Forlì. Chiudono il roster i giovani Soma Abati Toure, Santiago Corona e Leonardo Resmini.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca. Rimarrà aperta domenica mattina dalle 10:00 alle 11:30 e domenica a partire dalle ore 16:30 fino all’inizio del match.

Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro, mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass.

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; ) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.