Tennistavolo – Per la Teco Cortemaggiore in palio contro Brescia un pezzo di Serie B

Sarà un fine settimana molto interessante per il pongismo piacentino: a Cortemaggiore, per la serie C-1 nazionale, i padroni di casa della Teco affronteranno il tennistavolo Brescia in uno scontro diretto che mette un palio un pezzo di Serie B. I magiostrini sono da soli al comando della classifica con 18 punti, primato ottenuto grazie alla vittoria nella prima di ritorno contro il S. Polo di Torrile, ora staccato di due punti a braccetto proprio con Brescia: per questo i due punti per la Teco vorrebbero dire mettere un piede in serie B.

Non sarà un incontro facile per la Teco: Simone Dernini potrebbe fare la differenza, ma questo potrebbe non bastare perché all’andata Stefano Bornia rimase a secco. Brescia è squadra di categoria che può contare sui seniores De Petra e Rodella, oltre Pasolini; ma non finisce qui, perché come riserva i biancazzurri bresciani avranno a disposizione anche l’altro ex seconda categoria Orlini. Incontro molto incerto quindi: si giocherà domenica (ore 15) al palazzetto dello sport di Cortemaggiore.