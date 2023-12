Serie A2 – Assigeco gloriosa contro Udine 69-67, nonostante i brividi sul finale

L’Assigeco Piacenza resiste ai tentativi di rimonta ospite e porta a casa due punti importantissimi nel match casalingo infrasettimanale contro la Apu Old Wild West Udine. Negli ultimi due minuti di gioco i biancorossoblu vedono svanire il vantaggio in doppia cifra, con le triple di Alibegovic e Clark che ricuciono il divario tra le squadre. Udine avrebbe anche la palla della vittoria, ma il PalaBanca tira un sospiro di sollievo vedendo che la tripla di Caroti arriva poco dopo la sirena.

Degna di nota, tra le fila dell’Assigeco, la doppia-doppia di un Brady Skeens particolarmente ispirato, stasera autore di 21 punti e 18 rimbalzi. Il prossimo appuntamento stagionale per Piacenza arriverà fra pochi giorni, con i ragazzi di coach Salieri impegnati in un altro match casalingo domenica contro la Sella Cento.

Le parole di Salieri

“Stasera c’è stata una grande Assigeco. Colgo l’occasione per dedicare la vittoria al presidente Franco Curioni che stasera non è potuto essere presente fra il pubblico. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo vinto meritatamente e abbiamo condotto nel risultato per tutta la partita. Il primo tempo è stato quello che ha dato la convinzione di poter vincere. Abbiamo fatto un’ottima difesa e tutti i ragazzi hanno dato un contributo tangibile a questa partita. Abbiamo tenuto a rimbalzo, su questo aspetto siamo cresciuti e il merito è soprattutto della prestazione spaziale di Skeens”.

Assigeco Piacenza-Udine 69 – 67

(15-5; 15-13; 19-19; 20-30)

Assigeco Piacenza: Sabatini 14, Querci 2, Veronesi 11, Miller 6, Skeens 21, Serpilli 5, Gallo 4, Filoni 6, Bonacini, D’Almeida 0. Allenatore: Salieri

Udine: Monaldi 2, Clark 19, Alibegovic 20, Da Ros 7, Caroti 6, Ikangi, Gaspardo 7, Arletti 6, Vedovato. Allenatore: Vertemati

