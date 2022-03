Serie A2 – Assigeco Piacenza vs Biella al “PalaBanca”: serata in diretta su Mediasport Group

Chiusa la parentesi dedicata alle Finals di Coppa Italia, con Udine e Roseto a festeggiare il trofeo rispettivamente di A2 e B, tornano gli impegni di regular season con l’Assigeco Piacenza che riapre stasera il “PalaBanca” (palla a due alle 20.45) per ospitare l’Edinol Biella, guidata in panca dall’ex coach Andrea Zanchi e sul parquet dagli ex Luca Infante e Kenny Hasbrouk.

Il recupero della seconda di ritorno si gioca in una serata inusuale perché la gara viene trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediasport Group (DT 402, Sky 814, TS 54). Un’importante occasione di visibilità per la squadra di Stefano Salieri.

Le parole di Salieri, coach dell’Assigeco Piacenza

«Troviamo la squadra più in forma del momento, per cui dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente a una serata insidiosa. La partita è difficile ma desideriamo conquistare la vittoria ad ogni costo. La chiave sta nella gestione orinata del gioco e il controllo dei ritmi evitando il corri e tira degli avversari. Abbiamo svolto un intenso e fruttuoso lavoro in quest’ultima settimana approfittando della finestra dedicata alle Finals di Coppa Italia LNP. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile, grazie alla dedizione dei ragazzi. Avremo 4 partite in 12 giorni.

Le parole di Tommaso Guariglia