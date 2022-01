Serie A2 – Bakery Piacenza nel baratro: tre positivi e infortunio per capitan Perin

Bakery Piacenza comunica che, nel corso di un accertamento medico eseguito in settimana è stato effettuato un tampone rapido che ha rilevato la positività al COVID-19 per tre soggetti appartenenti al gruppo squadra. Confermati poi dai tamponi molecolari.

I soggetti stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il Team è stato sottoposto ad ulteriori test, durante i quali non sono emerse nuove positività.

La squadra ha ripreso pertanto gli allenamenti di gruppo in vista della partita di domenica contro l’Unione Cestistica Casalpusterlengo – UCC ASSIGECO.

L’assenza di Perin

A tutto questo si aggiungerà una ulteriore assenza, quella del nostro capitano Marco Perin, dovuta ad un’infortunio muscolare.

In campo i ragazzi più giovani

Seguendo i protocolli FIP attualmente in vigore, per la gara in programma domenica verranno quindi schierati 4 ragazzi delle nostre giovanili.

Purtroppo le condizioni sanitarie sopra citate non permetteranno alla squadra di poter competere al meglio per una delle partite più attese della stagione.

Ciononostante affronteremo la partita con il cuore e la tenacia che ha sempre contraddistinto il nostro spirito. Forza Bakery Piacenza.