Serie A2 – L’Assigeco ha il destino nelle proprie mani: contro Treviglio è un match point per i playoff – AUDIO

La trasferta di Cantù ha avuto un epilogo amaro, ma ha fatto uscire ancora una volta tutto il carattere combattivo dell’UCC Assigeco Piacenza, che ha lottato fino all’ultimo istante contro una delle principali corazzate del campionato. Per la penultima giornata della fase a orologio i biancorossoblu tornano a giocare tra le mura di casa, ospitando al PalaBanca la Blu Basket Treviglio sabato 13 aprile alle ore 18:30, un classico del campionato di Serie A2 dal sapore simile a quello di un derby. La posta in palio in questo incontro per i ragazzi di coach Salieri è veramente alta: una vittoria garantirebbe la partecipazione ai playoff per il terzo anno consecutivo e ovviamente la permanenza in seconda categoria nazionale. Ripartire dal giusto atteggiamento visto a Cantù potrebbe sicuramente essere una delle chiavi della partita.

Le parole di Veronesi, giocatore Assigeco Piacenza, a Radio Sound

Il focus su Treviglio

Reduce da una stagione chiusa a un soffio dalla finale per la promozione, la Blu Basket Treviglio a inizio anno non ha nascosto le proprie ambizioni di tentare un nuovo assalto alla massima categoria. Complice un girone di ritorno di regular season non entusiasmante, attualmente la formazione bergamasca si trova al settimo posto in classifica con un record di 14 vittorie e 16 sconfitte, ma arriva al PalaBanca in un ottimo momento di forma con tre vittorie negli ultimi quattro incontri, tra cui lo scalpo esterno di mercoledì sul parquet della Fortitudo Bologna nel recupero della terza giornata di questa seconda fase.

Coach Giorgio Valli può contare su un roster profondo e versatile: lo starting five è composto dal playmaker e grandissimo passatore Luca Vitali, che va a comporre il backcourt insieme alla guardia a stelle e strisce Terrell Harris e Federico Miaschi, uno dei tanti ex di giornata nonché faro offensivo del roster, mentre a chiudere il quintetto sono A.J. Pacher, ala americana con diverse esperienze in Italia, e il pivot Tommaso Guariglia, in Assigeco dal 2020 al 2022. Dalla panchina escono la giovane promessa Nicola Giordano, gli specialisti difensivi Matteo Pollone e Bruno Cerella (altro ex di serata), il capitano Brian Sacchetti e Simone Barbante, lungo versatile con delle mani molto educate. Chiudono il roster i giovani Leonardo Falappi e Giacomo Carpi.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.