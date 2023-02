Serie A2 – L’Assigeco Piacenza affronta Rieti: in palio ci sono due punti importanti – AUDIO

La clamorosa impresa sul campo di Cantù ha rappresentato una grande occasione di riscatto per l’UCC Assigeco Piacenza, reduce da tre stop consecutivi prima della vittoria di domenica. L’inserimento di Marco Portannese procede gradualmente e la squadra sta trovando sempre di più il nuovo giusto equilibrio, in una situazione che attualmente la vede stabile al sesto posto in classifica con un record di nove vittorie e nove sconfitte. Continuare a lavorare su questa strada sarà un punto chiave di questa seconda parte di stagione per l’Assigeco, che domenica alle ore 18:00 sul parquet del PalaBanca ospita la Kienergia Rieti dell’ex coach biancorossoblu Gabriele Ceccarelli.

Le parole di Luca Cesana a RadioSound

Sull’onda dell’entusiasmo derivante dalla vittoria contro la capolista Cantù, formazione che era imbattuta in casa da più di un anno (l’ultima sconfitta risaliva al 12 dicembre 2021 contro la Bakery Piacenza), Brady Skeens e compagni cercheranno di ottenere altri due punti preziosi nella corsa verso la post-season, consapevoli che quando la squadra gira al meglio possono competere con qualsiasi avversario, come sottolineato dal “big man” americano:

“Sapevamo di esserci preparati molto bene per la partita. Abbiamo giocato di squadra, facendo girare il pallone in maniera fluida, trovando buone percentuali dentro e fuori dal pitturato ma soprattutto alzando i giri del motore in difesa nei momenti decisivi. È stata una chiara dimostrazione che possiamo giocarcela alla pari anche con le migliori squadre del campionato”.

Il focus su Rieti

Reduce dal convincente successo casalingo contro Casale Monferrato, la Kienergia Rieti arriva a Piacenza per cercare altri punti pesanti per la lotta salvezza, che attualmente la vede in ultima posizione a quota otto punti. Grazie al ripescaggio della scorsa estate, la formazione laziale è ritornata in seconda categoria nazionale dopo un solo anno di purgatorio. Lo starting five della NPC, capitanata dall’ex coach biancorossoblu Gabriele Ceccarelli, può contare sia sull’intelligenza di Ruben Zugno, playmaker ex Bergamo l’anno scorso a Torino, che sull’esplosività di Jordan Geist, shooting guard Usa alla sua prima esperienza in Italia dopo tre anni in Germania.

L’altro slot straniero è occupato dal big man americano nativo di New York, Darryl Tucker, attuale terzo miglior rimbalzista del Girone Verde, che completa il reparto ali con il confermato Marco Timperi. Chiude il quintetto Paolo Paci, arrivato a stagione in corso dalla Fortitudo Bologna. Dalla panchina come cambio degli esterni escono i playmaker italo-argentini Lucas Maglietti, scuola Stella Azzurra Roma, e Benjamin Marchiaro, reduce da un biennio a Varese, oltre all’ex Omegna Maurizio Del Testa e l’esperto Davide Bonacini. Chiudono l’organico Nikola Nonkovic, di rientro dal prestito di Verona, e il veterano Paolo Rotondo, insieme ai giovanissimi Jhon Godwin, Alessandro Feliciangeli e Filippo Imperatori.

Nel match d’andata successo Assigeco per 58-66 grazie a un secondo tempo complessivo da 21-37.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta sabato mattina dalle 10:30 alle 12:00 e domenica a partire dalle ore 16:30 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro, mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.