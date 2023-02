Fiorenzuola-Olbia LIVE dalle 14:30

Segui Fiorenzuola-Olbia LIVE con gli aggiornamenti del match solo su RADIOSOUND!

PRE PARTITA FIORENZUOLA-OLBIA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta l’Olbia alla ricerca della prima vittoria interna del girone di ritorno e con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo aver perso 6 delle ultime 7 partite.

I rossoneri vengono dalla sconfitta esterna infrasettimanale contro la capolista Reggiana e ora occupano il decimo e ultimo posto disponibile in classifica per i tanto ambiti playoff.

L’Olbia di mister Occhiuzzi, invece, è in crisi e si trova al 18esimo posto in piena zona playout: i sardi non vincono da 4 partite e cercheranno di strappare punti importanti al Velodromo Pavesi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Quaini, Cavalli, Oddi, Stronati, Piccinini, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

OLBIA: Van der Want, Emerson, Bellodi, Brignani, Arboleda, Biancu, La Rosa, Travaglini, Ragatzu, Nanni, Corti. All. Occhiuzzi