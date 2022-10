Serie A2 – L’Assigeco Piacenza cerca il riscatto tra le mura di casa: ospiterà la Stella Azzurra Roma

Archiviata la trasferta agrodolce di Torino, l’Assigeco Piacenza si prepara ad affrontare la Stella Azzurra Roma (sabato 22 alle ore 17) tra le mura del PalaBanca nella quarta giornata di campionato. Sebbene sia ancora in cerca del primo trionfo stagionale, la squadra capitolina non è più la formazione modesta che ha concluso ai piedi della classifica la scorsa stagione. Il roster è stato arricchito con veterani che contribuiscono ad aumentare l’esperienza del gruppo, su tutti l’americano Duane Wilson che viaggia a 18 punti di media. I ragazzi di coach Stefano Salieri sanno di non poter sottovalutare l’avversario e che sarà necessaria la massima concentrazione per evitare passi falsi.

La scorsa domenica, proprio come a Cremona, la squadra è uscita sconfitta all’overtime dopo una prestazione di tutto rispetto contro un valido avversario. Nonostante la mancata vittoria, l’Assigeco è uscita dal Pala Gianni Asti di Torino con una rinnovata consapevolezza nei propri mezzi, come conferma l’assistente allenatore Fabio Farina: “Nessun rammarico. Ripartiamo dalle cose positive fatte e dalle certezze che in questo momento abbiamo”.

Il punto sulla Stella Azzurra

Dopo una stagione negativa conclusasi con la retrocessione e il ripescaggio in serie A2 la dirigenza della Stella Azzurra Roma ha deciso di migliorare il roster con degli innesti di esperienza e qualità. Nelle prime due uscite stagionali la squadra capitolina non è riuscita a portare a casa la vittoria, ma nell’ultima partita ha dimostrato il proprio valore giocandosela fino alla fine contro Treviglio per poi perdere di una sola lunghezza. Il playmaker titolare sarà con tutta probabilià Lazar Nikolic, guardia serba al nono anno in maglia nerostellata. Al suo fianco troveremo Duane Wilson, temibile marcatore reduce da un’annata più che positiva in Olanda alla Yoast United.

Le ali a disposizione di coach Luca Bechi saranno Roberto Rullo – vecchia conoscenza Assigeco in quel di Casalpusterlengo nella stagione 2009-2010 e reduce da una prestazione da 25 punti contro Treviglio – e Matteo Ferrara, nuovo arrivato dopo cinque stagioni a Mantova. A completare il quintetto titolare ci sarà Brandon Nazione, lungo americano di grande fisicità proveniente dal campionato uruguayano. In uscita dalla panchina troviamo Alberto Chiumenti, ex capitano e bandiera dell’Assigeco che conta più di 160 presenze con la squadra dal 2011 al 2016. Altro uomo d’esperienza è Jacopo Giacchetti, play veterano arrivato alla Stella Azzurra dopo quattro stagioni a Forlì. Il reparto giovani della squadra è composto da Mabor Biar Dut (giovane centro classe 2001 dall’imponente stazza), Emmanuel Innocenti, Matteo Visintin, Riccardo Salvioni e Lucas Fresno.

Come seguire la partita

La partita avrà luogo al PalaBanca di Piacenza sabato 22 ottobre alle ore 17:00. La biglietteria sarà aperta venerdì 21 ottobre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 e sabato 22 pomeriggio dalle 15:30 in poi, anche per chi volesse acquistare l’abbonamento stagionale. Sarà possibile procurarsi i biglietti anche sul sito www.vivaticket.com nell’apposita sezione sportiva. Come di consueto l’ingresso al palazzetto sarà gratuito per dirigenti, allenatori e giocatori del settore giovanile dell’Ucc Assigeco Piacenza.

Flash[AA1] in diretta su RADIO SOUND frequenza 95.0 o 94.6 (in streaming www.radiosound95.it).