Serie A2 – L’Assigeco Piacenza in trasferta a Roma per ritrovare la vittoria – AUDIO

Non è bastata all’Assigeco Piacenza una grande prova di orgoglio per portare a casa i due punti nel match casalingo contro Torino. Le assenze del capitano Sabatini e di Gajic hanno ulteriormente complicato una partita difficile contro una squadra esperta ed organizzata come quella di coach Ciani, e i biancorossoblu si sono dovuti arrendere ai piemontesi per la prodezza di Pepe a pochi secondi dalla sirena finale. Digerita a malapena la sconfitta, la squadra di coach Salieri vuole tornare alla vittoria sabato 14 alle ore 18:00 nell’insidiosa trasferta di Roma contro la Stella Azzurra. Uno dei protagonisti del match contro Torino è stato sicuramente il giovane playmaker Jacopo Soviero, che si dice fiducioso e determinato a proseguire nel suo buon momento di forma:

“Prima della partita ero molto carico, sapevo che per sopperire all’assenza di Sabatini la squadra aveva bisogno di moltissima energia da parte mia e devo ringraziare i miei compagni di squadra e lo staff che mi hanno fatto sentire da subito la loro fiducia. Inoltre è stato fondamentale il lavoro svolto in palestra settimana dopo settimana”.

L’UCC Assigeco Piacenza comunica che nella giornata odierna l’atleta Gherardo Sabatini è stato sottoposto a intervento chirurgico al piede destro dal Dott. Rodolfo Rocchi presso la Salus Hospital a Reggio Emilia e che l’intervento è perfettamente riuscito.

Stella Azzurra Roma

Sebbene ai piedi della classifica con un record di una vittoria e dodici sconfitte, nell’ultimo periodo la Stella Azzurra Roma sta dando chiari segnali di crescita. La formazione allenata da coach Luca Bechi ha infatti dato segnali positivi nelle ultime tre sconfitte contro Treviglio, Torino e Cantù, mentre due settimane fa ha strappato due punti difficili in casa di Latina. Il playmaker titolare sarà con tutta probabilià Lazar Nikolic, guardia serba al terzo anno in maglia nerostellata. Al suo fianco troveremo Duane Wilson, temibile guardia americana che sta viaggiando ad una media di quasi 16 punti a partita. Le ali del quintetto saranno Roberto Rullo, vecchia conoscenza Assigeco in quel di Casalpusterlengo nella stagione 2009-2010 e Matteo Ferrara, nuovo arrivato dopo cinque stagioni a Mantova.

Dopo aver esercitato l’opzione di uscita dal contratto con il lungo americano Brandon Nazione, la squadra capitolina ha firmato Samme Givens, già in passato in A2 con la maglia di Ravenna due stagioni fa. In uscita dalla panchina troveremo Alberto Chiumenti, ex capitano e bandiera dell’Assigeco che conta più di 160 presenze con la squadra dal 2011 al 2016. Altro uomo d’esperienza è Jacopo Giacchetti, play veterano alla Stella Azzurra dopo quattro stagioni a Forlì. Il reparto giovani della squadra è composto da Mabor Biar Dut, giovane centro classe 2001 dall’imponente stazza, Emmanuel Innocenti, Matteo Visintin, Riccardo Salvioni e Lucas Fresno.

Il match di andata tra le squadre si è concluso con un punteggio di 81-72 per l’Assigeco, con i padroni di casa capaci di resistere ai tentativi di rimonta degli ospiti nei minuti finali di partita.

Come seguire la partita

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).