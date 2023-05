Serie A2 – L’Assigeco Piacenza ospita Cividale per l’ultimo appuntamento della seconda fase – AUDIO 

La sensazionale rimonta su un campo storico come quello del PalaDozza ha regalato tanto entusiasmo all’Assigeco Piacenza, che domenica sul parquet di casa si appresta a chiudere il proprio cammino nella seconda fase contro l’UEB Gesteco Cividale. Ultimo appuntamento prima dei playoff. Con la palla a due fissata per le ore 18:00, i biancorossoblu in caso di vittoria, o di sconfitta della Fortitudo Bologna, confermerebbero la quinta posizione nel Girone Blu che significa l’accoppiamento con la sesta classificata del Girone Giallo, attualmente la Tramec Cento. Aldilà del risultato, per coach Stefano Salieri il focus rimane quello di prepararsi al meglio per la post-season, partendo dalla reazione del secondo tempo di domenica scorsa.

“Sicuramente la prestazione ha un voto positivo. Dopo una brutta partenza che ci ha portato subito sotto 24-7 nel punteggio abbiamo fatto una seconda parte di gara di altissimo livello, reagendo in maniera eccellente. Ciò deve essere il punto da cui dobbiamo partire per giocare al meglio in questo finale di stagione”.

Il punto su Cividale

Tra le più grandi sorprese della stagione, la UEB Gesteco Cividale ha sbaragliato le più rosee aspettative producendo un basket di altissimo livello. Ha chiuso la regular season al quinto posto in classifica nel Girone Rosso si è trovata in terza posizione nel Girone Blu dopo cinque giornate di seconda fase. La formazione di coach Stefano Pillastrini può contare su un roster ben assimilato. Il backcourt è costituito da Eugenio Rota, ex di serata ed MVP dello scorso campionato di Serie B, e Lucio Redivo, giunto in terra friulana lo scorso febbraio dopo aver iniziato la stagione a Casale Monferrato.

Negli slot di ala i biancorossoblu dovranno vedersela con Dalton Pepper, autentico veterano del campionato, e Gabriele Miani, giovane classe 2000 al terzo anno con la canotta Eagles. Mentre a chiudere il quintetto è il pesarese Giacomo Dell’Agnello, al primo anno in Serie A2. In uscita dalla panchina troviamo il camerunense ex Latina Aristide Mouaha, Alessandro Cassese, Leonardo Battistini, pedina importante del roster che l’anno scorso è stato promosso in A2, e il centro classe 2003 Giacomo Furin.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta sabato mattina dalle 10:30 alle 12:00 e a partire dalle ore 16:30 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro. Mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass.

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook e Instagram.

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it). All’interno della trasmissione STADIO SOUND.