Serie A2 – Assigeco Piacenza nella storia: espugnato il PalaDozza con una rimonta clamorosa

Dopo l’impresa sul campo di Cantù dello scorso gennaio, l’Assigeco Piacenza espugna un altro campo storico della pallacanestro italiana andando a vincere al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna dopo un tempo supplementare con una rimonta clamorosa nel terzo quarto dopo un avvio horror grazie a un grandissimo lavoro dei più giovani, guidati dalla doppia-doppia di Federico Miaschi (24+12).

Fondamentale è anche il finale di partita di uno strepitoso Gherardo Sabatini, autore di tre triple pesantissime che di fatto hanno indirizzato la partita in favore dei biancorossoblu. Questo successo riporta la formazione biancorossoblu in quinta posizione nel Girone Blu, con l’Assigeco che scenderà in campo al PalaBanca contro Cividale domenica prossima nell’ultima partita di questa seconda fase prima dei playoff.

Fortitudo Bologna – Assigeco Piacenza

(25-16; 19-13; 13-28; 15-15; 4-12)

Fortitudo Flats Service Bologna: Fantinelli 8, Niang 4, Italiano 15, Cucci 9, Candussi 27, Vasl 9, Barbante 4, Bonfiglioli. Ne: Aradori, Natalini, Mingotti. Allenatore: Dalmonte

Assigeco Piacenza: Sabatini 15, McGusty 4, Miaschi 24, Gajic 10, Pascolo 2, Cesana 12, Querci 13, Galmarini 0, Soviero 4 (0/2, 0/1). Ne: Franceschi. All: Salieri

Le parole di coach Stefano Salieri