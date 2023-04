Serie A2 – L’Assigeco Piacenza prosegue la seconda fase in trasferta a Cividale, Pagani: “Squadra con ritmo” – AUDIO

Dopo la convincente vittoria casalinga ottenuta contro la Fortitudo Bologna, l’Assigeco Piacenza insegue un altro successo nella trasferta friulana contro la UEB Gesteco Cividale, formazione neopromossa che si è resa protagonista di un campionato di ottimo livello nel Girone Rosso (si gioca sabato sera alle ore 20:00). Il match di sabato scorso ha visto il tanto atteso ritorno in campo del capitano Gherardo Sabatini, da mesi fermo ai box dopo l’infortunio alla pianta del piede.

Se da un lato i tifosi biancorossoblu hanno potuto esultare per il ritorno in campo del leader della squadra – già protagonista contro la Fortitudo con 9 punti in uscita dalla panchina – dall’altro l’infortunio di Brady Skeens rappresenta un nuovo sfortunato ostacolo lungo il percorso stagionale dell’Assigeco. In settimana la società ha comunicato la necessità per il centro statunitense di subire un intervento chirurgico che lo terrà lontano dal campo per il prosieguo della stagione, e il direttore sportivo Alessandro Pagani non ha tardato ad augurare una pronta guarigione ad uno dei giocatori più determinanti dell’intera serie A2.

Le parole di Alessandro Pagani, DS dell’Assigeco Piacenza

Il punto su Cividale

Dopo un ottimo girone rosso concluso in quinta posizione, la neopromossa UEB Gesteco Cividale ha sbaragliato le più rosee aspettative producendo un basket di altissimo livello e attualmente siede in seconda posizione nel Girone Blu. La formazione allenata da coach Pillastrini può contare su un roster ben costruito in cui il backcourt tiolare è formato dall’ex-Assigeco Eugenio Rota e da Lucio Redivo, grande realizzatore che ha iniziato la stagione con la canotta di Casale Monferrato.

Sulle ali l’Assigeco dovrà vedersela con l’americano Dalton Pepper, l’anno scorso a San Severo, e Gabriele Miani, classe 2000 al terzo anno nella formazione friulana. La posizione di pivot sarà occupata da Giacomo Dell’Agnello, al primo anno in A2 dopo una fiorente carriera nelle serie minori. Le principali armi in uscita dalla panchina di coach Pillastrini sono il giovane playmaker Aristide Mouaha, Leonardo Battistini, pezzo cruciale del roster durante l’anno della promozione, la guardia Alessandro Cassese e il centro classe 2003 Giacomo Furin.

Come seguire la partita

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass.

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.