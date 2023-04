Volley, Serie B2 – Dopo la festa riparte la il campionato: per il Fumara Everest sfida interna con Rubiera

Il Fumara Everest torna in campo per il ventitreesimo impegno di campionato: un appuntamento che arriva dopo la promozione matematica in B1 già acquisita e lo storico traguardo della vittoria della Coppa Italia di Serie B2, un risultato che ha esaltato tutto l’ambiente ed una formazione cui è difficile chiedere altro nella stagione 2022/23.

Quando mancano quattro giornate al termine della Serie B2 per il MioVolley la prossima partita in calendario è con il Giusto Spirito Rubiera (si gioca alle 20:30), gara che dirà poco o nulla in termini di classifica per le biancoblu ma che potrà comunque regalare spettacolo. All’andata furono infatti le reggiane a portarsi avanti per 2-0 nello score prima di subire la rimonta del Fumara Everest che riuscì a spuntarla nel set breve. Sarà la prima sfida sul campo di Gossolengo in B2 per le due formazioni considerando l’interruzione del campionato 2019/20 quando il MioVolley giocò solo la gara di andata a Rubiera uscendo sconfitto per 3-1.

Non sarà solo la partita in campo a tenere banco: a Gossolengo infatti arriverà per la prima volta la Coppa Italia conquistata sabato scorso per proseguire la festa iniziata al PalaDozza di Bologna. Il trofeo sarà accolto da una delegazione delle formazioni giovanili del Consorzio MioVolley.