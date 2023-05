Serie A2 – L’Assigeco Piacenza rinnova la fiducia a coach Salieri: avanti nel segno della continuità

Poco più di una settimana fa si è conclusa la stagione sportiva 2022/2023 dell’Assigeco Piacenza, ma ora è già tempo di iniziare a guardare al futuro. L’ottimo lavoro svolto, culminato con l’accesso alla post-season per il secondo anno consecutivo, è un chiaro segnale che la strada intrapresa è quella giusta. Un progetto che vuole andare avanti nel segno della continuità. Proprio per questo motivo anche per la prossima annata coach Stefano Salieri siederà sulla panchina biancorossoblu per il suo quarto anno a Piacenza.

La riconferma dell’allenatore bolognese, che andrà così a completare il contratto biennale firmato l’anno scorso, è più che meritata. Soprattutto dopo un cammino turbolento costantemente condizionato dagli infortuni ma senza dubbio positivo.

Le parole del coach

“Il bilancio di questa stagione è sicuramente molto positivo: per il secondo anno consecutivo abbiamo raggiunto i playoff, traguardo non da poco che colloca l’Assigeco Piacenza nella fascia d’élite del campionato. L’importante era dare continuità al percorso, ed è stata un’evidente dimostrazione di come la semifinale della scorsa stagione non sia stata solamente un caso. È chiaro che essere arrivati alla post-season dopo una stagione dove per nemmeno una partita abbiamo avuto la squadra al completo è un motivo ancora più di orgoglio, con la squadra che è sempre stata bravissima a mettere in campo il proprio carattere, l’orgoglio e l’identità che l’ha caratterizzata, il tutto grazie alla forte coesione con tutte le componenti della società”.

Le parole del DS Alessandro Pagani

“Siamo molto contenti della riconferma di coach Salieri anche per la prossima stagione. La scorsa estate abbiamo voluto blindarlo con un contratto biennale dopo la grande stagione culminata con la semifinale playoff per dare continuità al progetto, che proseguirà nel suo sviluppo. Vogliamo ripartire con la prima riconferma del coach per iniziare a gettare le basi per la prossima stagione; siamo già al lavoro su alcune riconferme e stiamo valutando diversi profili per allestire il roster, anche se con i campionati che si stanno ancora completando non è semplice, però siamo già al lavoro per costruire un organico completo e di alto livello.