Droni: istruzioni per l’uso. Dal corso al Tramello ai consigli per tutti – AUDIO

Droni: istruzioni per l’uso, si è concluso il corso dedicato all’utilizzo di questi velivoli per i futuri professionisti che stanno conseguendo il diploma presso L’istituto Superiore Tramello Cassinari di Piacenza.

I ragazzi hanno seguito lezioni teoriche e successivamente pratiche nelle quali si sono impegnati in diverse attività compreso il pilotaggio

A fare da guida agli studenti Gian Francesco Tiramani UAV Specialist, uno dei primissimi operatori ad occuparsi di droni in ambito professionale.

Un argomento di attualità se pensiamo che sono 75.000 gli operatori in Italia, senza contare i numerosi appassionati che spesso utilizzano il drone senza conoscerne le regole. Ecco cosa fare se hai un drone.

Droni istruzioni per l’uso le soddisfazioni del corso

“Sono diversi anni che organizziamo corsi nelle diverse scuole piacentine sull’utilizzo dei droni anche in situzioni specifiche, abbiamo appena concluso quello al Tramello dove c’era un gruppo misto di terza e quarta geometri – ha raccontato Gian Francesco Tiramani – l’obiettivo era conoscere in modo approfondito l’utilizzo del mezzo in ambito lavorativo“.

“Sono stati tre mesi molto intensi, – ha continuato Tiramani – multidisciplinari, una delle soddisfazioni più grandi è stato far scoprire ai ragazzi che ci sono delle connessioni tra la materie di studio, spesso anche molto lontane come la letteratura e le immagini digitali“.

Droni: istruzioni per l’uso, cosa c’è da sapere

“I droni sono utili in tantissime professioni anche le più impensate, acquistarli è molto semplice. Si procede in rete o nei negozi specializzati – spiega Francesco Tiramani – quello che dobbiamo sapere è che esistono delle regole da rispettare“.

“Di fatto esiste una regolamentazione Europea – ancora Tiramani – che rende uniforme l’utilizzo del drone in tutto il territorio. Fino a qualche anno fa c’era un regolamento per ogni paese, anche se esite una parte di regolamentazione nazionale dove esistono un paio di articoli il 945 e 947 che disciplinano l’uso del mezzo“.

Questi tengono conto – Ha concluso Tiramani – delle caratteristiche intrinseche del drone e delle variabili come ad esempio il peso che è collegato poi al pilota che può avere abilitazioni diverse, come accade per le patenti di guida”.

E’ necessario ricordare che il drone dotato di una telecamera, deve essere iscritto in un apposito registro, la mancata registrazione fa incorrere in sanzioni. Lo scopo del regolamento è tutelare l’incolumità.

La violazione delle norme aeronautiche, perchè il drone è classificato come aeromobile, porta a conseguenze penali.

Droni istruzioni per l’uso, un quesito

Acquistiamo un drone e lo facciamo volare sopra un terreno di nostra proprietà incappiamo in sanzioni? “Tutto ciò che si trova in aria al di sopra di un terreno, una casa una proprietà è considerto spazio aereo è non possiamo avanzare nessuna pretesa – indica Gian Francesco Tiramani – si tratta quindi di uno spazio di interesse pubblico è sottoposto ad un regolamento a cui è sottoposta qualunque velivolo che si muove all’interno di esse droni compresi”.

Il Caso Taormina

“Qualche giorno fa a Taormina un fotografo aveva bisogno di riprese aeree per un sito di Bed & Breakfast, ha chiamato suo cugino che possedeva il drone e i regolari permessi – ha raccontato Tiramani – il velivolo ha centrato un albero dove è rimasto impigliato.

Per recuperarlo hanno chiamato i vigili del fuoco che a loro volta hanno richiesto l’aiuto della polizia municipale per regolare una strada dove posizionare l’auto scala.

La Polizia Urbana arrivata sul posto, terminato il servizio di recupero, ha verificato se i permessi fossere in regola. – ha proseguito Tiramani – Il pilota era privo di permesso di pilotaggio, scaduto da due anni, era in assenza di polizza assicurativa obbligatoria, non aveva registrato sulla piattaforma di Fly il velivolo dove si debbono registrare tutti idroni muniti di camera, e stava operando a pochi metri da un’avio superfice per elicotteri”.

Il drone ha subito un sequestro e il pilota dovrà affrontare un processo penale.

Dove trovare le informazioni prima di acquistare un drone

“Le informazioni si trovano – ha suggerito Tiramani – sul sito dell’ ENAC l’Ente Nazionale Avizione Civile nella sezione droni”.

Ci sono corsi gratuiti, sullo stesso è possibile conseguire l’attestato di livello 1 e 2 con un esame on line. Per utilizzi più complessi saranno indispensabili ulteriori verifiche.