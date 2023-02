Serie A2 – L’Assigeco Piacenza risolve il contratto con Varaschin. Pagani: “Mercato chiuso, la rosa è competitiva”

UCC Assigeco Piacenza comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive con il giocatore Lorenzo Varaschin. La Società lo ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità mostrata in questi mesi dentro e fuori dal campo, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Ad una settimana dalla convincente vittoria casalinga contro la Gruppo Mascio Treviglio arriva un’altra novità tra le fila dell’Assigeco Piacenza. In mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale della rescissione consensuale del contratto di Lorenzo Varaschin, ala grande classe 1998 che nel passato ha vestito anche le casacche di Orzinuovi, JuVi Cremona e Senigallia.

A poche ore dalla notizia, le parole del direttore sportivo Alessandro Pagani

“Ci tengo in primis a ringraziare Varaschin per questi mesi di massimo impegno e di professionalità. E’ davvero un ragazzo serio, un professionista esemplare stimato da tutto l’ambiente, dalla società e dai suoi compagni. Preciso che è stata una scelta prettamente tecnica del capo allenatore. In queste ultime partite Varaschin ha trovato meno spazio, la società ha chiesto di valutare la sua posizione all’allenatore e lui ha deciso di concedere a Lollo la facoltà di giocare in altri palcoscenici per avere più minuti, quindi non abbiamo esitato a procedere con la rescissione. Auguriamo al giocatore il meglio per questo finale di stagione in cui sicuramente potrà dimostrare tutto il suo valore in campo”.

Quali sono le tue riflessioni ad una settimana di distanza dalla splendida vittoria contro Treviglio

“Devo fare i complimenti allo staff per aver preparato perfettamente la partita e ai giocatori per averla interpretata al meglio, non era facile per i ragazzi affrontare un avversario preparato come Treviglio vista l’assenza dell’ultimo momento di McGusty e quella già assodata di Sabatini. Abbiamo seguito bene il piano partita ritrovando una vittoria che in casa mancava da qualche settimana, e oltre alla soddisfazione per aver portato a casa il risultato davanti al nostro pubblico abbiamo ottenuto due punti fondamentali anche in ottica playoffs. Ora sfrutteremo questa settimana di riposo per allenarci con lo spirito giusto, è sempre bello tornare in palestra dopo una vittoria”.

La pausa di questa settimana

“Sfrutteremo questa settimana per recuperare da qualche piccolo acciacco fisico, il campionato è lungo e faticoso e tanti giocatori avevano bisogno di rifiatare. La pausa arriva in un buon momento per noi dato che la settimana prossima saremo impegnati nella complicata trasferta di Agrigento. Valuto in positivo il nostro campionato disputato finora, sono molto soddisfatto delle vittorie importantissime ottenute contro teste di serie come Cantù, Treviglio e Cremona. Ci manca ancora un po’ di continuità, come dimostrano la sconfitta casalinga contro Rieti e quella fuori casa contro la Stella Azzurra, il maggiore spunto di crescita è sicuramente questo: essere più continui, disputare ogni partita al massimo delle nostre possibilità e cercare di ottenere i punti necessari al raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Chiudere la stagione regolare al quinto posto?

“Il nostro obiettivo è quello di approdare ai playoffs per la seconda stagione consecutiva, e per noi concludere la regular season entro le prime sei posizioni farebbe tutta la differenza del mondo. Così facendo potremmo permetterci di giocare la fase ad orologio con una minore pressione, senza essere schiavi dei risultati sportivi del campo e permettendoci di reinserire Sabatini con estrema calma in vista dei playoffs. Non dovessimo arrivare quinti o sesti dovremmo rimboccarci le maniche il più possibile e guadagnarci l’approdo alla post-season nelle sei partite della seconda fase, al momento dobbiamo concentrarci sul concludere il campionato nel miglior modo possibile. Ci aspetta una delle partite più importanti della stagione, ad Agrigento affronteremo una diretta avversaria che occupa una posizione in classifica simile alla nostra, cercheremo di portare a casa la partita su un campo molto difficile forti della vittoria ottenuta nel match d’andata”.

Con l’uscita di Varaschin il mercato è chiuso?