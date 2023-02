Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad nella tana della Fos Wimore Cvr

A caccia di continuità. Dopo il bel successo casalingo contro il Volley Davis 2C (3-0), in B2 femminile (girone F) la Rossetti Market Conad prova ad alimentare il proprio cammino affrontando domani (sabato) alle 21 a Rivalta (Reggio Emilia) la Fos Wimore Cvr nella quarta giornata di ritorno. Una sfida, quella in arrivo, che può aiutare a definire le gerarchie del centro classifica, dove Alseno è ottava con 23 punti, uno in più delle reggiane in un gruppo molto ravvicinato che più in alto porta fino al quarto posto dell’Arbor Interclays a quota 29.

Classifica

Fumara MioVolley 47, Cai Volley Stadium 39, San Giorgio 35, Arbor Interclays 29, Galaxy Inzani 26, Volley Davis 2C 25, Giusto Spirito Rubiera 24, Rossetti Market Conad 23, Fos Wimore Cvr 22, Moma Anderlini Modena 19, Inox Meccanica Rivalta, Polriva 15, Calanca Persiceto 10, Vtb Aredici Bologna 7.