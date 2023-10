Serie A2 – L’Assigeco vola a Nardò in cerca di altri due punti in trasferta – AUDIO

L’Assigeco Piacenza insegue un altro successo nella trasferta pugliese in cui affronterà la HDL Nardò Basket al Palasport San Giuseppe da Copertino (LE) alle ore 17:00 di domenica 22 ottobre. L’ultima uscita stagionale ha visto l’Assigeco trionfare fra le mura del PalaBanca contro Cividale in un match equilibrato nei primi due quarti che però ha visto la formazione friulana soccombere sotto i colpi dei biancorossoblu nel secondo tempo.

Protagonisti assoluti della partita il duo americano Miller – Skeens e il capitano Gherardo Sabatini, che si è caricato la squadra sulle spalle nei momenti cruciali del match confezionando una performance da 21 punti, 7 rimbalzi e 10 assist. Prestazioni individuali a parte, ciò che maggiormente ha strappato applausi al pubblico di Piacenza è stato l’entusiasmo dei ragazzi di coach Salieri, la cui energia contagiosa si è rivelata fondamentale per portare a casa i due punti a cavallo fra il terzo e il quarto quarto.

Il punto su Nardò

Le prime quattro uscite stagionali si sono concluse con una sconfitta per la formazione pugliese, che è comunque uscita a testa alta contro squadre di alto livello come Udine, Forlì, Trieste e la Fortitudo. In cerca dei primi due punti stagionali, coach Di Carlo presenterà davanti al proprio pubblico di casa un quintetto basato sul backcourt Parravicini – Smith, duo con molti punti fra le mani capace di tanta creazione offensiva. Matteo Parravicini è un playmaker giovane ed efficiente, mentre Russ Smith è una guardia dotata di grande atletismo che vanta un passato in NBA con le maglie dei New Orleans Pelicans e dei Memphis Grizzlies.

Andrea La Torre sarà l’ala piccola incaricata di dare fisicità al quintetto titolare, mentre al suo fianco ci sarà il talento di Wayne Stewart Jr, ala americana reduce da una stagione passata oltreoceano ai Rio Grande Valley Vipers nella G-League. Sotto canestro l’Assigeco dovrà vedersela con la fisicità di Antonio Iannuzzi, centro d’esperienza già allenato da coach Di Carlo l’anno scorso a Mantova.

Tra le armi principali di Nardò in uscita dalla panchina troviamo Lorenzo Maspero in arrivo da Treviglio, Lazar Nikolic, a Nardò dopo tre stagioni alla Stella Azzurra Roma e Matteo Ferrara, anch’egli approdato in Puglia dopo una stagione nella squadra capitolina. Completano il roster Lazar Trunic, Andrea Donda e Gabrele Barbone.

Come seguire la partita

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Giovanni Sabbia è il nuovo responsabile del settore giovanile

Un ritorno più che gradito, con un passato importante sia da giocatore che da dirigente. Con immenso piacere l’UCC Assigeco Piacenza è lieta di annunciare Giovanni Sabbia come nuovo responsabile del settore giovanile targato Assigeco Basket Academy. Lodigiano di nascita e classe 1973, dal 2002 al 2005 è stata una pedina importantissima per i biancorossoblu, al tempo in Serie B, oltre ad aver ricoperto il ruolo di team manager nelle stagioni in DNA (Divisione Nazionale Pallacanestro). Ora una terza parentesi in Assigeco.