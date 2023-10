Bar e ristoranti, Samuelli (Confesercenti Piacenza): “Un percorso per alzare il livello della categoria” – AUDIO

Un impegno importante per migliorare, accrescere e rinnovare le competenze dei pubblici esercizi di città e provincia. E’ l’obiettivo della giornata formativa che Confesercenti Piacenza ha messo in campo per la categoria il 6 novembre. Infatti ristoranti e bar negli ultimi anni hanno avuto un rapido processo di cambiamento legato anche alle mutate abitudini ed orientamento dei consumatori.

Un momento molto importante – sottolinea il Direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuele – perché riteniamo che il percorso pre e post pandemia abbia cambiato molto i gusti dei consumatori. Propio per questo dobbiamo fare in modo che la categoria arrivi preparata e pronta a questi cambiamenti. Il nostro territorio ora è interessato da un afflusso turistico che prima non conoscevamo. Ci siamo scoperti città d’arte e meta di viaggio. Noi abbiamo pensato a un percorso che possa alzare il livello della categoria.

Quali sono invece le criticità da superare?

La difficoltà nel reperire personale. E non solo formato o specializzato. Oggi l’appeal verso questo lavoro è minore rispetto al passato. Dobbiamo recuperare terreno partendo dalla formazione.

Va rivista anche la retribuzione del personale?

Devono essere rinnovati i contratti, ma non solo. Infatti il discorso riguarda anche il welfare aziendale. I lavoratori dovrebbero avere dei benefit come potrebbe essere ad esempio il sostegno del nido del bambino o l’abbonamento alla palestra. Cose generiche che possano fornire un incremento e beneficio generale.

Grazie alla strategica collaborazione con Food Marketing Academy nella giornata di lunedì 6 novembre, presso la sede di Piacenza Expo saranno oggetto di approfondimento alcuni temi di grande interesse per la categoria. Gli argomenti andranno dalla definizione dell’idea del locale, al business plan, all’interior design, all’accoglienza e servizio, dalla presentazione al tavolo al delivery packaging. Passando poi alla food experience digitale ed al sito web, alla presenza sui social media e per finire alla creazione di una forte identità e le strategie di marketing per aumentare la popolarità del locale.

Una visione completa e strategica a trecentosessanta gradi, un percorso di approfondimento indispensabile per gli operatori di un territorio che si sta sempre più scoprendo anche una vocazione turistica.