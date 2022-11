Serie A2 – Match di prestigio per l’Assigeco Piacenza: al PalaBanca arriva Cantù – AUDIO

Digerita la sconfitta nel turno infrasettimanale con l’Urania Milano, l’Assigeco Piacenza riprende il proprio cammino in campionato ospitando al PalaBanca (domenica alle ore 18:00) l’Acqua San Bernardo Cantù, formazione ai vertici del Girone Verde con quattro vittorie e una sconfitta, capitanata dall’ex coach dell’ItalBasket Romeo Sacchetti con l‘obiettivo di ritornare in massima categoria dopo la retrocessione di due anni orsono. Nella passata stagione i ragazzi di coach Salieri furono in grado di sgambettare sul proprio parquet la compagine lombarda, quella che di fatto rappresentò per i canturini la prima sconfitta dopo sette successi consecutivi.

Le parole di Salieri a RadioSound

Il punto su Cantù

Dopo la finalissima per la Serie A persa nella gara decisiva contro Scafati, per questo nuovo assalto verso la promozione Cantù ha scelto di cambiare la propria guida tecnica, firmando con un contratto biennale l’ex capo allenatore della nazionale italiana Romeo Sacchetti. Insieme alle conferme di Stefanelli, Bucarelli, Nikolic, Da Ros e Severini, che si apprestano tutti a iniziare la seconda stagione con la formazione lombarda, il pacchetto italiani ha visto l’arrivo di Filippo Baldi Rossi, vincitore della Champions League nel 2019 con la maglia della Virtus Bologna, al ritorno in Serie A2 dopo otto anni, del giovane playmaker classe 2003 Nicola Berdini, l’anno scorso a Ravenna, e di Giovanni Pini, centro carpigiano che vanta nel suo palmares tre promozioni in Serie A con tre maglie diverse.

I due slot stranieri sono occupati dal croato Roko Rogic, playmaker con esperienza internazionale dotato di un’ottima mano da oltre l’arco, e Dario Hunt, centro americano dall’importante stazza fisica con buone doti a rimbalzo, alla sua sesta maglia italiana.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta venerdì dalle 18:00 alle 19:00 e domenica a partire dalle ore 16:30 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo al prezzo di 10 euro. Per questa terza partita casalinga sarà aperto il bar, targato Campagna Amica.

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.