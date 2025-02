Serie A2 – Orgoglio Assigeco! Rimonta completata sulla Juvi e secondo trionfo consecutivo al PalaBanca

Una resiliente Assigeco Piacenza completa la rimonta sul finale e strappa due punti pesantissimi alla Ferraroni Juvi Cremona in un match che può alimentare le chance di rinascita biancorossoblu. Meglio Cremona nei primi due quarti, ma nel secondo tempo la musica cambia e un Marks sontuoso trascina i suoi fino a pochi punti di distanza dagli ospiti. Sul finale gli eroi di giornata sono lo stesso Marks e un Serpilli prezioso nelle due fasi, con i liberi di quest’ultimo che chiudono definitivamente il match. Ora per l’Assigeco è tempo di recuperare le energie e prepararsi al prossimo impegno stagionale, che domenica prossima vedrà i Lupi misurarsi in trasferta contro la corazzata Cantù.

Le parole di coach Manzo

“L’emozione è tanta. C’è stata una grande differenza fra il primo e il secondo tempo. All’inizio siamo stati un po’ soft, nel secondo tempo abbiamo difeso meglio e questo ci ha permesso di correre di più. Siamo stati anche più bravi a rimbalzo, e alla fine è venuta fuori la squadra. Abbiamo seguito il piano partita e abbiamo messo in campo l’intensità che serviva dall’inizio. Da qualche settimana abbiamo cambiato assetto. Non è facile integrare giocatori nuovi in un momento di difficoltà, però queste vittorie fanno tanto morale e faccio tanti complimenti alla mia squadra”.

Assigeco Piacenza – Ferraroni Juvi Cremona 86 – 81

(20-24; 20-26; 24-16; 22-15)

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 6 (3/5, 0/0), Derrick Marks 30 (3/10, 4/4), Niccolò Filoni 6 (1/2, 0/0), Michele Serpilli 12 (2/3, 2/6), Michael Gilmore 8 (2/6, 0/2), Federico Bonacini 12 (3/4, 2/4), Ursulo D’Almeida 6 (3/5, 0/0), Omer Suljanovic 2 (0/0, 0/0), Nemanja Gajic 4 (1/1, 0/0), Gianmarco Fiorillo NE, Lorenzo Querci NE. Allenatore: Humberto Alejandro Manzo (assistente: Luca Ogliari)

Ferraroni Juvi Cremona: Alfonso Zampogna 7 (0/0, 1/3), Gianmarco Bertetti 8 (1/2, 2/8), Eddy Polanco 15 (2/7, 2/4), Andrea La Torre 0 (0/0, 0/0), Simone Barbante 13 (5/7, 1/1), Lorenzo Tortu 18 (6/10, 1/1), Federico Massone 12 (2/7, 2/4), Alessandro Morgillo 2 (1/3, 0/0), Yannick Giombini 0 (0/0, 0/0), Ivan Almeida 6 (1/3, 1/3), Francesco Bruni NE, Carmine Caporaso NE. Allenatore: Luca Bechi (assistenti: Danilo Quaglia, Mattia Costa)