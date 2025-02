Un grande Fiorenzuola non basta: il Forlì supera 0-1 i rossoneri – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Ciceri perde, 0-1, in casa, contro il Forlì in una gara giocata alla pari dai rossoneri contro la capolista: decide la rete di Farinelli al 2° minuto del primo tempo. Rossoneri che restano ultimi in classifica e devono assolutamente ritrovare i 3 punti, nella prossima sfida, contro lo United Riccione.

Andrea Ciceri ai microfoni di Radio Sound

Primo Tempo (0-1)

2′ Forlì subito in vantaggio con Farinelli: punizione battuta da Petrelli respinta male da Ghisleri, Farinelli è il più lesto di tutti e ribadisce in rete per il vantaggio ospite

14′ prima occasione per il Fiorenzuola con Boscolo Chio che si libera alla conclusione dal limite: tiro troppo centrale respinge bene Martelli

21′ gran tiro di Tringali con il destro, il pallone si abbassa all’ultimo ed esce di poco sopra la traversa

32′ occasione gigantesca per il Forlì con Ronchi che scivola all’ultimo e permette a Campagna di essere a tu per tu con Ghisleri: da pochi metri dalla porta il centrocampista, però, calcia alto

41′ occasione ospite ancora con Campagna che riceve in area da Petrelli, va col destro: è bravo Ghisleri a respingere la sfera

45′ grande opportunità per il Fiorenzuola con Sementa che calcia con il mancino dopo un rimpallo in area: non riesce, però, ad inquadrare lo specchio

Finisce il primo tempo con il Forlì avanti 0-1 dopo averla sbloccata subito con Farinelli: dovrà fare qualcosa in più, nel secondo tempo, il Fiorenzuola per provare a recuperare la partita

Secondo Tempo (0-1)

46′ incredibile occasione per Gaiola che non riesce a ribadire in porta da pochi metri dopo il tiro di Petrelli: pallone che sbatte sulla traversa

49′ opportunità Fiorenzuola con Tringali che va con il destro, Martelli respinge e Carrozza non riesce ad arrivare sul pallone

51′ grande azione personale di Macrì che arriva in area di rigore dopo due dribbling e con il mancino non riesce a mettere il pallone in porta

54′ primo cambio per il Fiorenzuola: fuori Tringali per Ceravolo, rossoneri che passano al 4-4-2

56′ traversa clamorosa di Carrozza che colpisce col mancino in area: grande inizio secondo tempo per il Fiorenzuola

62′ cambio per il Forlì con l’ingresso di Rossi per Campagna

69′ calcio di punizione pericoloso di Petrelli: pallone deviato di poco sopra la traversa

72′ cambio offensivo per il Fiorenzuola: dentro Oboe per Sementa. Cambio anche per il Forlì con l’ingresso di Trombetta per Petrelli

83′ conclusione i Oboe in porta dopo una bella combinazione con Ceravolo: pallone bloccato da Martelli

85′ doppio cambio per i rossoneri: dentro Niccolai e Postiglioni per Boscolo Chio e De Ponti. Dentro Drudi per Falasca nel Forlì

Ci prova fino alla fine il Fiorenzuola ma non basta. Il Forlì vince 0-1 e trova l’undicesimo successo nelle ultime 12 partite mantenendo la vetta della classifica.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Ghisleri, Peretti, Ronchi, De Ponti, Lomolino, Tringali, Boscolo Chio, Lauciello, Sementa, Cocuzza, Carrozza. All. Ciceri

FORLI’ (4-3-3): Martelli, Graziani, Sbardella, Saporetti, Falasca, Menarini, Gaiola, Campagna, Macrì, Farinelli, Petrelli. All. Miramari