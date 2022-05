Serie A2, playoff – L’Assigeco Piacenza spazza via Ferrara 96-81 e torna in vantaggio nella serie: 2-1

Vittoria roboante e per certi versi sorprendente quella dell’Assigeco Piacenza alla Giuseppe Bondi Arena per 81 a 96. Nonostante il grande calore sugli spalti estensi è palese come i ragazzi di coach Leka siano clamorosamente implosi in una delle gare chiave della stagione. Mai infatti la Top Secret è stata in partita e per molti versi questa è stata la copia di gara 1. Pascolo e Guariglia hanno scavato il solco iniziale ben imbeccati da Sabatini mentre tutto il resto è stato affidato ad un incontenibile Devoe contro il quale Ferrara non ha mai trovato una vera e propria soluzione difensiva.

Il calendario della serie

Serie: ASSIGECO 2 – 1 FERRARA

Gara 1 – Domenica 8 maggio, PalaBanca: 94-71

Gara 2 – Martedì 10 maggio, PalaBanca: 70-72

“” 3 – Venerdì 13 maggio, Giuseppe Bondi Arena: 81-96

“” 4 – Domenica 15 maggio, Giuseppe Bondi Arena, ore 18:00

“” 5 (ev.) – Mercoledì 18 maggio, PalaBanca, ore 20:30

La difesa dell’Assigeco ha poi fatto il resto chiudendo ogni varco in area e sfidando i padroni di casa al tiro da tre con Pacher e compagni che non sono mai davvero entrati in ritmo durante tutto l’arco della partita tirando con percentuali orrende e perdendo spesso palloni e lucidità. Domenica in gara 4 è lecito aspettarsi una reazione biancoazzurra ma la sensazione è che la gara di stasera possa essere uno spartiacque decisivo, in direzione Assigeco.

Top Secret Ferrara – Assigeco Piacenza 81-96

(16-26, 19-24, 20-28, 26-18)

Top Secret Ferrara: Pacher 20, Vildera 15, Panni 11, Petrovic 9, Mayfield 7, Vencato 6. Zampini 6, Fantoni 4, Filoni 3, Fabi 0, Bonanni 0, Manfrini 0. All. Leka

Assigeco Piacenza: Devoe 23, Pascolo 21, Guariglia 19, Sabatini 16, Galmarini 7, Querci 3, Gajic 3, Bellan 2, Kohs 2, Deri 0. All. Salieri