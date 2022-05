Serie A2 – Assigeco Piacenza show in Gara1, Ferrara annientata 94-71

È a dir poco disastroso l’approccio alla post season della Top Secret, che contro l’Assigeco Piacenza incappa in una serata stortissima sotto tutti i punti di vista, sovrastata dalla squadra di Salieri tratti stellare. Prova inaccettabile da parte degli uomini di Leka, apparsi nervosi e totalmente in balìa degli avversari, incapaci di invertire la rotta nell’arco dei quaranta minuti.

Esordio peggiore non poteva esserci, per una squadra che è sembrata poco serena e ha probabilmente sofferto la pressione più del dovuto. Martedì 10 maggio alle 20.30, sempre al PalaBanca di Piacenza, andrà in onda Gara2.

Assigeco Piacenza – Top Secret Ferrara 94-71

(29-20, 24-13, 25-17, 16-21)

Assigeco Piacenza: Guariglia 23, Sabatini 15, Devoe 13, Bellan 12, Pascolo 11, Querci 9, Kohs 5, Gajic, Galmarini 2, Seck 1, Gherardini

Top Secret Ferrara Vildera 18, Panni 14, Zampini 7, Vencato 7, Pacher 5, Filoni 5, Petrovic 5, Fabi 5, Mayfield 3, Fantoni 2, Manfrini 0