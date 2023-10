Serie A2 – Prima trasferta per l’Assigeco Piacenza: si vola a Udine in cerca del colpaccio – AUDIO

Il campionato dell’Assigeco Piacenza è iniziato col piede giusto, come dimostra la prestazione convincente confezionata sul parquet di casa contro la RivieraBanca Basket Rimini. Se da un lato arrivano buone notizie riguardo il recupero di Brady Skeens, anche il nuovo arrivato Malcolm Miller ha già mostrato buoni sprazzi di intesa con i compagni (Sabatini in primis) lasciando intravedere tutto il suo potenziale. Americani a parte, una menzione d’onore spetta sicuramente al “pacchetto italiani” della formazione di coach Salieri, capaci di trascinare la squadra e respingere le incursioni di Rimini fino alla sirena conclusiva.

Ora i biancorossoblu saranno chiamati a replicare le sensazioni positive della prima di campionato nella trasferta di domenica 8 ottobre al Palasport Carnera di Udine, in cui affronteranno alle 18:00 la temibile formazione allenata da coach Adriano Vertemati. L’intensità messa in campo dai suoi ragazzi non ha stupito coach Stefano Salieri, che si dice soddisfatto ed entusiasta di quanto visto finora dalla squadra.

Le parole di Serpilli a Radio Sound

Gli avversari

L’Apu Old Wild West Udine è partita col piede giusto in campionato, guadagnando due punti difficili in casa di Nardò nonostante il forfait dell’americano Jason Clark – tra gli attaccanti più prolifici della passata stagione con la canotta di Treviglio – assente per un guaio intestinale di poco conto. Il recupero della guardia nativa della Virginia andrà a rinforzare un roster che si è già dimostrato temibile, considerato da molti addetti ai lavori tra i migliori dell’intera A2. Nella trasferta pugliese di domenica scorsa coach Vertemati ha schierato un backcourt composto dal talentuoso Diego Monaldi – già 20 punti a referto all’esordio stagionale – e da Mirza Alibegovic, l’anno scorso tra i protagonisti della promozione in serie A della Vanoli Cremona.

Le ali titolari erano Iris Ikangi, che la passata stagione ha vestito le maglie di Torino e Chiusi, e Matteo Da Ros, al primo anno in Friuli dopo due stagioni trascorse a Cantù. Sotto canestro la Apu Old Wild West può contare su Marcos Delia, centro argentino di ritorno in Italia dopo aver giocato per gli Alytus Wolves del campionato lituano. In uscita dalla panchina i friulani possono contare su giocatori importanti come Lorenzo Caroti, anch’egli campione della passata A2 con la casacca della Vanoli, e la giovane promessa Gianmarco Arletti, alla prima esperienza tra i professionisti dopo tre anni trascorsi per la squadra di college americana dei Delaware Fighting Blue Hens. Altra arma importante a partita in corso è Raphael Gaspardo, al secondo anno tra le fila di Udine, mentre a completare il roster troviamo Jacopo Vedovato e Michele Zomero.

Come seguire la partita

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).