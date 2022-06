Serie A2 – Stefano Salieri resta il coach dell’Assigeco Piacenza per le prossime due stagioni

Fumata bianca al primo incontro con il presidente Franco Curioni. Stefano Salieri, appena chiuso il secondo anno sulla panca rossoblu, rinnova con soddisfazione il contratto con l’Assigeco Piacenza come “head coach” della squadra di A2 per le prossime due stagioni sportive.

Da oggi, di concerto con il DS Alessandro Pagani, si riparte con l’attività per consolidare il gruppo che tanto bene ha fatto finora. Con calma e pazienza valutiamo attentamente gli innesti utili a dare continuità al lavoro».

«Sono molto contento della decisione perché c’è stata totale sintonia e condivisione del progetto che prosegue nel segno della continuità improntata su un gruppo di ragazzi, di lavoro e di idee programmando il prossimo futuro sulla base di quanto fatto finora. Ringrazio il presidente Franco Curioni per la fiducia che da sempre ha manifestato nei miei confronti e mi preparo con felicità e orgoglio a proseguire l’impegno con l’Assigeco Piacenza.

«Non posso che essere felice per la positiva conclusione di questo accordo pluriennale che permette di continuare il lavoro iniziato con l’Assigeco di Franco Curioni, amico da anni. Sono contento che Stefano Salieri, pure un amico, più di un cliente, possa proseguire con il club biancorossoblu. Sono convinto sia la persona giusta per una società all’avanguardia come l’Assigeco che ha la caratteristica principale di essere una grande famiglia».