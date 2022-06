Schianto tra un’auto e una moto sulla Statale 45 a Rivergaro: grave centauro, trasportato a Parma

Schianto tra una moto e un’auto, grave centauro. I fatti sono accaduti questo pomeriggio lungo la Statale 45, alle porte di Rivergaro. L’uomo, un 40enne proveniente da Como, in sella alla sua moto, stava viaggiando in direzione di Piacenza. Improvvisamente, per motivi da chiarire, si è schiantato contro una vettura che proveniva dalla direzione opposta e che pare stesse svoltando a sinistra. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco. Considerate le lesioni riportate dal 40enne i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni, come detto, sono gravi. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.