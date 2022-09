Serie A2 – Stefano Salieri sul precampionato dell’Assigeco Piacenza: “Stiamo lavorando sull’identità” – AUDIO

Le parole di Stefano Salieri, allenatore dell’Assigeco Piacenza, ai microfoni di RadioSound. “L’obiettivo di questa prima parte di preparazione è stato quello di lavorare sull’identità e sulla mentalità di squadra. I ragazzi si sono subito messi a disposizione e c’è grande voglia da parte di tutti di sacrificarsi e fare le cose al meglio. Logicamente dobbiamo ancora migliorare, ma in amichevole contro l’Urania ho visto delle ottime collaborazioni difensive. Supercoppa? Voglio essere sincero: la affronteremo come un’appendice del precampionato.

Io non li guardo questi siti. Non sono social e non mi interesso. La bellezza del basket e dello sport in generale è che il campo gioca il ruolo di giudice supremo, altrimenti vincerebbero sempre le solite squadre. Apprezzo chi fa questo lavoro e si sbatte per cercare le notizie, però io guardo solo in casa mia e al lavoro quotidiano con i ragazzi.