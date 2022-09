Parte il ritiro precampionato di Omnia Rugby: il progetto nato dall’unione di 4 club piacentini

Dopo le prime quattro sessioni di allenamento che si sono tenute a partire dalla scorsa settimana, sabato 3 settembre si svolgerà il ritiro precampionato per le categorie giovanili under 15 e under 17 di OMNIA RUGBY, il progetto nato dall’unione delle energie e dall’enorme impegno di quattro club.

Piacenza Rugby Club, Elephant Rugby Gossolengo, Rugby Val D’Arda e Lions Cremona hanno unito le proprie forze e risorse in nome del rugby ed hanno definito un esemplare progetto quadriennale dedicato alle categorie giovanili.

Le due categorie si ritroveranno insieme per trascorrere un giorno di allenamento e di team building presso il Centro Sportivo Mazzoni, sede del Piacenza Rugby. Obiettivo del ritiro è consentire ai gruppi di continuare a conoscere i nuovi compagni e avviare così quel processo di amalgama che è determinante per affrontare una stagione sportiva che possa rivelarsi ricca di soddisfazioni.

Complessivamente sono circa ottanta i ragazzi coinvolti supportati dai rispettivi staff tecnici. Un’esperienza sicuramente intensa e faticosa, ma ricca di divertimento per ripartire carichi di entusiasmo e per continuare la preparazione in vista dell’inizio dei campionati che inizieranno a fine settembre.

Il programma

Il programma della giornata vedrà le squadre alternare sessioni d’allenamento, attività ludiche, sociali e sportive e le sedute saranno tutte aperte al pubblico. Il ritrovo è previsto per le ore 9.00 a cui seguirà una prima sessione di allenamento e team building; alle h.12.00 è previsto il pranzo ed alle 15.00 la ripresa delle attività. Chiuderemo la giornata con una grigliata a partire dalle 19.00 con tutti gli atleti, le famiglie e gli amici.

Siamo molto soddisfatti dell’adesione e della partecipazione di ragazzi e famiglie, puntiamo molto anche sul settore giovanile e sulla crescita umana e sportiva dei ragazzi. Ci stiamo preparando per la prossima stagione sportiva e quanto visto nei primi allenamenti non può che farci ben sperare nella riuscita di questo progetto.