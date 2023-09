Serie A2, Supercoppa – L’Assigeco ci prova fino alla fine ma deve abbandonare il torneo: la Fortitudo passa 74-78

Giunge al termine il cammino in Supercoppa dell’Assigeco Piacenza. La formazione di coach Stefano Salieri subisce in partenza le bombe di uno scatenato Pietro Aradori (5/5 da tre nel primo quarto) ma recupera progressivamente fino a mettere il naso avanti per la prima volta nel terzo quarto, per poi mancare di lucidità nel finale punto a punto dove a prevalere sono gli ospiti. È comunque un altro passo in avanti per i biancorossoblu, anche questa sera senza Skeens e Filoni, che possono sorridere delle ottime prove di Serpilli (12 punti + 11 rimbalzi), Gallo (11 punti, 4 rimbalzi, 3 assist, 7 falli subiti) e dell’ottima intensità difensiva portata da Bonacini, oltre a un’altra solida prova di Malcolm Miller (22 punti + 7 rimbalzi).

Assigeco Piacenza – Fortitudo Bologna 74-78

Assigeco Piacenza: Sabatini 4, Querci 12, Veronesi 5, Miller 22, D’Almeida, Gallo 11, Serpilli 12, Bonacini 8. Ne: Skeens. Allenatore: Salieri

Fortitudo Bologna: Fantinelli 4, Bolpin 13, Aradori 23, Freeman 5, Ogden 15, Sergio 4, Conti 5, Morgillo 8. Ne: Giordano, Natalini, Vitalii. Allenatore: Caja

Le parole di coach Salieri