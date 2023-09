Tennistavolo – Cortemaggiore in campo nella A1 paralimpica con il piacentino Miserotti

Il tennistavolo Cortemaggiore disputerà nella prossima stagione la serie A-1 Paralimpica, classe 11, con la formazione targata Teco Cattina. Un percorso iniziato con l’arrivo alla scuola di tennistavolo magiostrina del piacentino Simone Miserotti, pongista classe ’96 nato e cresciuto fra le fila della storica società piacentina del Valnure; nel corso dell’ultima stagione, proseguendo gli allenamenti nel Cortemaggiore, ha giocato per la formazione del tennistavolo Enna: grazie alla collaborazione fra le due società si è arrivati all’accordo che per il 2023-2024 la serie A-1 approdasse a Cortemaggiore.

Miserotti sarà affiancato dal palermitano Marco Cacioli, classe 1998, conosciuto in uno stage estivo nell’ambito del progetto “Tennistavolo per tutti”, organizzato e svolto a Cortemaggiore. Tredici le squadre al via del campionato, suddivise in due gironi (uno si svolgerà a Cortemaggiore) per poi passare a disputare play off e play out. Miserotti e Cacioli saranno inoltre inseriti negli organici delle squadre che parteciperanno ai campionati a squadre di serie regionale.

La partecipazione al nuovo campionato è stata presentata nel corso di un incontro in Municipio a Cortemaggiore alla presenza del primo cittadino Luigi Merli, del vicesindaco Stefano Rancan, dell’assessore Eleonora Rubini, insieme al responsabile del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) piacentino Marta Consonni, ai dirigenti, ai tecnici e ad alcuni rappresentanti del ricco settore giovanile magiostrino.