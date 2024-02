Serie A2 – Trasferta complicata per l’Assigeco Piacenza: si vola a Torino – AUDIO

Dopo un periodo difficile l’Assigeco Piacenza è finalmente riuscita a interrompere la striscia negativa battendo tra le proprie mura di casa la Elachem Vigevano nel primo match di fase a orologio. Ora i ragazzi di coach Salieri dovranno disputare un match dall’alto livello di difficoltà nella trasferta del Pala Gianni Asti di lunedì 19 febbraio in cui affronteranno alle 20:30 la Reale Mutua Torino. Per replicare la buona prestazione della scorsa settimana sarà necessario il contributo di ogni giocatore, ma soprattutto degli uomini più rappresentativi della compagine biancorossoblù. Tra questi compare senza dubbio l’ala americana ex-Nba Malcolm Miller, decisivo nel secondo tempo del match contro Vigevano e autore di una serie di giocate spettacolari.

Il punto su Torino

Dopo aver mancato la promozione per un soffio – arrendendosi solo in finale contro Pistoia – la Reale Mutua Torino ha confermato buona parte dell’ossatura della passata stagione, opportunamente integrata con acquisti mirati a rendere ancora più completo il roster a disposizione di coach Franco Ciani. Dopo aver espugnato il PalaPania di Chiusi nella scorsa partita la squadra siede al terzo posto in classifica nel Girone Verde, preceduta solo da Trapani e Cantù.

Le chiavi della squadra sono nelle mani dell’ex di serata Luca Vencato, prodotto del settore giovanile dell’Assigeco Piacenza e stabilmente nelle rotazioni della prima squadra fino alla stagione 2015/16. Al suo fianco troveremo la guardia americana Keondre Kennedy, al suo primo anno tra i professionisti dopo una buona carriera collegiale alla UMBC. Le ali saranno con tutta probabilità il capitano Niccolò De Vico e Donte Thomas, alla sua seconda esperienza in Italia dopo la parentesi a Cantù nella stagione 2020/21.

Sotto canestro i piemontesi potranno contare su tutta l’esperienza di Marco Cusin, autentica leggenda della pallacanestro italiana che ha deciso di sposare la causa gialloblù dopo la passata stagione a Udine. Le guardie in uscita dalla panchina saranno Simone Pepe, rientrato dopo un leggero infortunio al polpaccio accusato nelle passate settimane, e Matteo Schina, prodotto delle giovanili dell’Azzurra Basket Trieste. Per quanto riguarda le ali, coach Ciani potrà lanciare a partita in corso il classe 2001 Matteo Ghirlanda e il giovanissimo Gianluca Fea. Altra arma importantissima in uscita dalla panchina sarà Federico Poser, alla sua seconda stagione a Torino.