Serie A2 – Un’Assigeco incontenibile batte Agrigento e conquista la terza vittoria consecutiva

Un’ottima Assigeco Piacenza guadagna altri due punti importanti nell’agevole vittoria casalinga contro la Moncada Energy Agrigento. I biancorossoblu conducono il risultato per la totalità del match, scavando già nel secondo quarto un vantaggio in doppia cifra per poi dilagare nel quarto quarto. Il massimo stagionale di Bonacini – 20 punti per la guardia nativa di Sassuolo – è solo uno delle note positive del sabato sera al PalaBanca, che nei minuti finali vede anche l’ingresso in campo dei giovanissimi Manzo, Gherardini e Joksimovic. Ora i ragazzi di coach Salieri si prepareranno al prossimo incontro stagionale, ovvero la complicata trasferta della prossima settimana contro l’Acqua San Bernardo Cantù di coach Meo Sacchetti.

Le parole di Salieri al termine del match

“Abbiamo avuto un approccio importante alla partita, abbiamo vinto tutti e quattro i tempini tenendo di fatto il match in pugno per tutti e quaranta i minuti. All’interno della partita ci sono stati momenti in cui potevamo avere una gestione più lucida, ma siamo una squadra giovane, per cui ogni tanto è normale farsi prendere dall’entusiasmo. Affrontare Agrigento dopo la grande partita di Rieti poteva avere molte insidie, sia sul piano tecnico che su quello mentale, ma tutti i ragazzi hanno dato il proprio contributo e abbiamo tenuto bene le mani sulla partita”.

UCC Assigeco Piacenza – Moncada Energy Agrigento 94 – 74

(24-18; 29-20; 24-22; 17-14)

Assigeco Piacenza: Sabatini 17, Veronesi 4, Skeens 17, Serpilli 12, Gallo 10, Filoni 8, Bonacini 20, D’Almeida 4, Joksimovic, Gherardini 2, Manzo. Allenatore: Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

Moncada Energy Agrigento: Cohill 3, Ambrosin 9, Chiarastella 14, Polakovich 9, Meluzzi 13, Sperduto 14, Fabi 3, Peterson 4, Caiazza 5, Toure. Allenatore: Pilot