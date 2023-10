Serie B – Al PalArquato arriva Cassino: i Fiorenzuola Bees vogliono costruire il fortino casalingo

Terzo impegno settimanale per i Fiorenzuola Bees, che in un giorno/orario del tutto nuovo per le partite casalinghe dei gialloblu, ospitano al PalArquato di Castell’Arquato la Virtus Cassino per la 4° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West Girone A 2023/2024.

Con la palla a due alzata sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20.00, la squadra di coach Dalmonte vuole fortemente provare a bissare la vittoria ottenuta sei giorni fa contro Desio, quando al palazzetto valdardese capitan Ricci e compagni riuscirono a strappare convinti applausi con l’86-62 finale.

Come stanno i Bees?

Nell’impegno infrasettimanale che ne è seguito, presso il PalaTerme di Montecatini i Bees non hanno saputo replicare una prestazione di tale intensità, cedendo alla Gema per 89-80 con uno scatto d’orgoglio finale che tuttavia non cancella un primo quarto non positivo per Fiorenzuola.

Il 52-36 a metà partita aveva già indirizzato la gara in terra toscana, ma i gialloblu sono stati comunque bravi ad ondate nel secondo tempo a cercare di mantenere viva la partita, chiudendo sotto la doppia cifra di svantaggio.

Emir Sabic è stato il miglior realizzatore in casa Bees con 28 punti conditi da 50% da 3 punti (6/12), seguito dall’energia di Voltolini con 16 punti. Guardando le note positive in una serata non sorridente al gruppo di coach Dalmonte, sono continuate le indicazioni positive dei giovani Bettiolo e Gaye, che chiamati in causa hanno risposto presente per la seconda volta con un bell’entusiasmo sul parquet.

Il punto su Cassino

La Virtus Cassino che arriva a Castell’Arquato è squadra insidiosa con giocatori ben conosciuti da parte di tutto lo staff valdardese; nell’ultima sfida ha superato con un roboante 101-75 la Paperdì Caserta, trovando in Flavio Gay il top scorer con 23 punti in 31 minuti di gioco e 5/9 da 3 punti.

Proprio Gay è un volto ben conosciuto a Fiorenzuola non solo nel 5vs5, con la sua partecipazione costante al circuito 3×3 dove è uno dei giocatori più conosciuti e visto nella finale di DKB 3×3 di quest’anno in compagnia di Micheal Lemmi, sempre a Cassino ed al momento con 4,3 punti di media in poco più di 15 minuti di utilizzo in stagione.

Cassino arriva in terra valdardese con altre due bocche da fuoco come Dincic (giocatore già visto ad UCC Assigeco Piacenza nelle scorse stagioni che viaggia al momento con 14,7 punti di media in stagione) e Moreaux, ala tedesca prodotta dal circuito NCAA da 17 punti di media nelle prime 3 gare in stagione.

Coach Lorenzo Dalmonte

‘La partita che ci attende contro Virtus Cassino sarà sicuramente complessa; in un campionato dove stiamo vedendo che tutte le partite sono estremamente equilibrate, affronteremo una squadra imprevedibile, perchè oltre a Gay e Moreaux trova in tanti diversi elementi pericolosità, per cui dovremo stare molto attenti a ciascuno dei membri della loro rosa.

Dal canto nostro, la partita contro la Gema Montecatini deve insegnarci che il nostro impatto alle partite deve essere più duro e sicuramente migliore, senza guardare in faccia all’avversario. Dobbiamo trarre lezione da questa partita senza alcun dubbio.

Giocare in casa al PalArquato per noi deve diventare un punto di forza importante; giocheremo di sabato, e per noi e per gli spettatori della zona può essere un’ulteriore opportunità per vedere sempre più persone al palazzetto. Vogliamo costruire parte delle nostre fortune in casa, e per farlo abbiamo bisogno sicuramente del supporto dei nostri tifosi.”

La società Fiorenzuola Bees segue le parole del proprio allenatore chiama i propri sostenitori a raccolta; contro Cassino in palio ci sono due punti importanti in una classifica così corta come quella di questo inizio stagione, con tutto il campionato di Serie B Nazionale livellato verso l’alto e con tutte squadre pericolose per chiunque, come testimoniato dai risultati del turno infrasettimanale.

