Serie A2 – L’Assigeco insegue un’altra vittoria casalinga: al PalaBanca arriva Cividale

Le buone sensazioni delle prime due partite di campionato – il trionfo casalingo su Rimini e l’onorevole sconfitta di Udine – sono state confermate nella convincente vittoria ottenuta mercoledì dall’Assigeco Piacenza sul complicato parquet della Sella Cento. I ragazzi di coach Salieri hanno infatti condotto il risultato per la quasi totalità del match, mettendo in ghiaccio il risultato con un ottimo terzo quarto in cui hanno staccato gli avversari con un parziale di 10 – 27. Coi festeggiamenti per la vittoria ormai alle spalle, il nuovo ostacolo sul cammino dei biancorossoblu è rappresentato dalla UEB Gesteco Cividale, ospite al PalaBanca nel match che si terrà domenica 15 ottobre alle ore 18:00.

Il punto su Cividale

Dopo la sconfitta interna ai danni della Tezenis Verona, la formazione allenata da coach Stefano Pillastrini ha collezionato due vittorie consecutive, prima espugnando il PalaBertocchi di Orzinuovi e poi spazzando via la Umana Chiusi tra le propia mura di casa. Al PalaBanca i biancorossoblu affronteranno verosimilmente lo stesso quintetto iniziale che i friulani hanno presentato nell’ultima uscita stagionale: il backcourt formato da Eugenio Rota – ex Assigeco durante la stagione 2019/20 – e Lucio Redivo – reduce da una grande passata stagione dal punto di vista realizzativo – garantisce agli Eagles un grande potenziale offensivo.

Sulle ali coach Pillastrini potrà schierare Martino Mastellari, al primo anno con la Gesteco, e Giacomo Dell’Agnello, giocatore versatile che l’anno scorso è andato oltre la doppia cifra di media nei punti segnati a partita. Sotto canestro Cividale può contare sull’imponente stazza di Matteo Berti, centro classe 1998 che ha vestito la maglia di Cento per tre stagioni prima di approdare in Friuli. Tra le principali armi a partita in corso degli Eagles troviamo Gabriele Miani – reduce da una solida prestazione da 12 punti contro Chiusi – i due giovani talenti classe 2003 Giacomo Furin e Nicolò Isotta e Saverio Bartoli, play in arrivo da Chieti. Completano il roster Leonardo Marangon, Shaka Balladino e Brenno Barel.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito che presso la biglietteria del PalaBanca, che sarà aperta domenica a partire dalle ore 16:00 fino all’inizio del match. Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.