Serie B – Altro spettacolo al PalaBanca! Un super Ferraro affonda Treviglio sulla sirena

Il PalaBanca fa da palcoscenico all’ennesimo match strepitoso della stagione dell’Assigeco Piacenza, stasera vittoriosa contro la corazzata Treviglio grazie al canestro sulla sirena di un eroico Max Ferraro. Il primo tempo è equilibrato, con continui controsorpassi e difese fisiche da ambo le parti. Nel terzo quarto Treviglio alza i giri del motore e va riposo sul +18, ma nel quarto quarto i Lupi reagiscono d’orgoglio e recuperano un match che sembrava ormai perso.

È Ferraro a segnare il colpo del ko, correggendo a canestro il tentativo da tre punti di Calbini e regalando due punti d’oro ai suoi. Ferraro a parte, la vittoria di Piacenza è frutto di una prestazione corale di assoluto livello che sarà necessaria anche nel match casalingo della settimana prossima, quando i Lupi affronteranno Orzinuovi in una sfida fondamentale per acquisire continuità.

Le parole del vice Luca Ogliari

“Fatico a trovare le parole per descrivere la vittoria di stasera. Sul -18 chiunque avrebbe mollato, ma si è vista la coesione del gruppo. Ci siamo passati bene la palla e la nostra difesa ha finalmente sporcato le percentuali al campo di Treviglio. La difesa che abbiamo messo in campo è il cavallo di battaglia di coach Lottici, ci stiamo allenando molto e quando anche in attacco riesci a segnare diventa tutto più facile Poi Ferraro è stato veramente bravo e lucido ad andare a rimbalzo d’attacco e segnare quel canestro che ci ha portato in paradiso”.

UCC Assigeco Piacenza – Tav Treviglio Brianza Basket 87 – 86

(22-24; 17-19; 16-30; 32-13)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 6 (3/6, 0/3), Andrea Mazzucchelli 6 (3/6, 0/2), Giovanni Poggi 16 (4/6, 1/1), Massimiliano Ferraro 13 (1/2, 3/3), Dalton Pepper 11 (5/7, 0/4), Leonardo Valesin 22 (3/4, 3/6), Martino Criconia 13 (2/2, 3/7), Kuot Yak Deng Kuot 0 (0/2, 0/0), Gabriele Cattivelli NE, Joaquin Sarmiento NE, Pietro Reginelli NE, Gianmarco Fiorillo NE

Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Tav Treviglio Brianza Basket: Michele Rubbini 13 (2/10, 2/2), Theo Anchisi 11 (4/8, 1/1), Ygor Richard Morina 9 (2/3, 1/3), Simon Anaekwe 8 (3/6, 0/0), Tommaso Rossi 20 (1/6, 4/6), Celis Taflaj 6 (1/4, 1/5), Marco Restelli 19 (2/3, 5/8), Alessandro Daccò NE, Ettore Giovanardi NE, Mirko Rossetti NE, Davide Reati NE, Aleksandar Marcius NE

Allenatore: Davide Villa (assistenti: Edoardo Gallazzi, Marco Cremaschi)

