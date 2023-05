Serie B – Andrea Costa Imola-Fiorenzuola Bees: la serie spareggio che vale la Serie B Eccellenza

I Fiorenzuola Bees si trovano di fronte alle due settimane più importanti dell’anno, con lo spareggio con in palio la prossima Serie B Eccellenza al meglio delle 5 gare che inizierà lunedì 15 maggio 2023 al PalaRuggi di Imola.

Contro l’Andrea Costa Imola, alle ore 20.30, i Bees vedranno alzare la palla a due di una serie difficile ed equilibrata che sancirà la vincitrice tra due squadre con un percorso altalenante durante l’anno che le ha portate a chiudere la stagione regolare all’8° (Imola) e 9° (Fiorenzuola) posto in classifica.

Centrare l’obiettivo della Serie B Eccellenza sarebbe di fondamentale importanza vista la riforma dei campionati che vedrà dal prossimo anno la possibilità di ”retrocessione” in Serie B Regionale, in un gruppo folto di squadre da cui sarà sempre più difficoltosa la promozione.

Fiorenzuola arriva alla sfida con la grande fiducia ottenuta dalla vittoria al fotofinish sul campo di Matelica, con i 31 punti e l’ultima tripla decisiva di Preti nel 75-77 con cui i Bees hanno ottenuto 2 punti importantissimi in chiave spareggi.

Si sono rivisti sul parquet Casagrande e Pederzini, con i Bees che, aldilà dell’assenza ormai lungodegente di Giorgi, affronteranno la serie con l’Andrea Costa Imola al completo, sebbene con qualche acciacco che ormai perdura da inizio stagione.

Il punto su Imola

Dal canto proprio, l’Andrea Costa Imola di coach Grandi è riuscita grazie ad una partita estremamente compatta difensivamente ad aver ragione, sempre sul finale, della USE Empoli per 51-53, guidata dalle prestazioni di Ranuzzi (10 punti) e Corcelli (12 punti), riuscendo ad affacciarsi nella parte sinistra della graduatoria dopo tantissime partite.

L’imprevedibilità che regnerà nella serie tra i Fiorenzuola Bees e Andrea Costa Imola è chiara anche dalle due sfide in stagione, con i valdardesi del Presidente Alberti corsari al PalaRuggi nello scorso dicembre per 76-83 e gli imolesi bravi a vendicarsi al PalArquato, la casa dei Bees, per 71-80 in aprile.

Jacopo Preti, top scorer dell’ultima partita dei Fiorenzuola Bees

”Ci attende una sfida durissima, sia mentalmente che fisicamente, con la possibilità di giocare eventualmente ben 4 partite in 6 giorni. Sarà uno sforzo pesante, con una serie che si giocherà molto sui nervi. In carriera ho disputato partite del genere sia per la promozione che per la retrocessione, e credo che ciò che conterà maggiormente sarà la testa con cui affronteremo le partite.