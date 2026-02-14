Serie B – Aria di derby per i Lupi: voglia di rivalsa nella sfida piacentina con la Bakery – AUDIO

ìLa sfida interna contro la T Tecnica Gema Montecatini ha messo in scena luci e ombre per l’Assigeco Piacenza. Da un lato la squadra ha battagliato punto a punto contro una tra le assolute favorite alla promozione finale, dall’altro i Lupi hanno accusato basse percentuali dal perimetro e poca lucidità nei momenti decisivi della partita.

Non sono bastati i 19 punti di Calbini e Poggi a evitare a Piacenza la terza sconfitta consecutiva, ma per i biancorossoblu è già il momento di pensare alla ghiotta occasione di riscatto rappresentata dal derby di questa domenica 15 febbraio contro la Bakery Piacenza. Il match avrà luogo alle 18:00 al PalaFranzanti.

Le parole di Alessandro Pagani a Radio Sound

Il focus sulla Bakery Piacenza

Pur sedendo all’ultimo posto in classifica con appena sei punti guadagnati in ventiquattro partite, la Bakery Piacenza non è un avversario da sottovalutare. La compagine allenata da coach Giorgio Salvemini ha infatti venduto cara la pelle nell’ultimo incontro stagionale a Capo d’Orlando, costringendo una delle squadre più preparate della categoria a sudare fino all’ultimo minuto per difendere il fattore campo. Il roster biancorossoblu è composto da giovani molto interessanti, e la mancanza di esperienza nel roster viene compensata da grande freschezza e vitalità in tutti i reparti. Il backcourt titolare è formato dal playmaker Pietro Bocconcelli, tra i pochi giocatori d’esperienza del roster, e Alessandro Dore, artefice di una grande prestazione da 25 punti nel match di andata.

Nel reparto ali vedremo il realizzatore Luca Giannone, uno dei principali terminali offensivi a disposizione di coach Salvemini, affiancato da Federico Ricci, capitano e punto di riferimento nelle due metacampo. Sotto canestro, i Lupi dovranno fare i conti con la stazza di Adam Abba Adamu, con l’italo bosniaco Armin Korlatovic pronto a dargli il cambio a partita in corso. In uscita dalla panchina troveremo altri due giocatori di grande rilevanza, come il playmaker Salvatore Borriello e l’esterno Emanuele Morvillo, mentre a completare il roster ci saranno i giovani Giovanni Scardoni, Edoardo Beccari e Filippo Banella.

Il match di andata si è concluso con il punteggio di 77 – 74 in favore dell’Assigeco, capace di resistere ai tentativi di rimonta degli ospiti guidati dalle triple puntuali di Dore nel secondo tempo.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

