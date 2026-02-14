Rugby – Weekend Lyons: programma fitto per le squadre bianconere

Dopo un turno di riposo per sostenere la Nazionale al Sei Nazioni i Leoni tornano in campo a ranghi completi nel weekend di San Valentino. Andiamo a scoprire gli appuntamenti bianconeri.

Domenica 15 febbraio sarà densa di partite per le squadre Lyons, a partire dalla Sitav di Paoletti e Forte, che affronterà la trasferta più lunga dell’anno per far visita alle Fiamme Oro nella 11° giornata di Soladria Serie A Elite. Dopo un mese di gennaio produttivo, i Leoni cercano di aggiungere punti alla propria classifica sul campo di una delle squadre in lotta playoff. Calcio d’inizio fissato per le ore 14.30 di domenica presso l’impianto “Renato Gamboni” di Ponte Galeria.

Al “Beltrametti” sarà invece di scena la Cadetta di Rolleston e Stead, che cerca conferme dopo la bella vittoria conquistata sul campo del Fiumicello due domeniche orsono. Davanti al proprio pubblico i Leoni vogliono infilare un altro risultato positivo e risalire la classifica nel confronto con il Pieve, squadra nelle retrovie della classifica. Appuntamento per le ore 14.30 di domenica 15 febbraio.

Come antipasto della sfida valida per la XI di Serie B, ci sarà un interessante confronto tra l’Under 18 Emilbanca e il CUS Catania: più che un’amichevole, una sfida che sancisce la nascita di una collaborazione con il club siciliano, da cui proviene il tecnico della prima squadra Lyons Giulio Forte, che ha fatto da tramite per ospitare gli amici Cussini. Calcio d’inizio al Beltrametti per le ore 12.00 di domenica.

Sfida in trasferta invece per l’Under 16, che farà un lungo viaggio fino a Pesaro per affrontare la prima gara di ritorno del Campionato Interregionale. Calcio d’inizio fissato per le 13.30 di domenica al “Patrignani” di Pesaro. Annullata invece la gara dell’Under 14 che era in programma a Carpi a causa dell’impraticabilità del campo.

Doppio appuntamento per il Settore Propaganda: i Leoncini scenderanno in campo sabato pomeriggio presso l’impianto del Piacenza Rugby con l’Under 12 e domenica mattina con le formazioni under 8 e Under 10 a Fiorenzuola.

