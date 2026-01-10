Serie B – Bakery in casa della capolista Vigevano. Salvemini: “Servirà grande prova sul piano fisico” – AUDIO

Prima trasferta del 2026 per Bakery Piacenza, alla seconda gara del nuovo anno dopo la sconfitta interna con Herons Montecatini.

Impegno lontano dal PalaBakery complicato per i biancorossi, che domenica 11 gennaio alle ore 18 sfideranno la capolista Elachem Vigevano(14-5 il suo record fin qui) al PalaELAchem di Vigevano.

Le parole di Federico Ricci a Radio Sound

Le parole di coach Giorgio Salvemini prima della sfida: “Vigevano ha dimostrato di essere solidissima in ogni fase del gioco, giocando con un’energia e una durezza da grande squadra. Servirà una grande prestazione, da parte nostra, per poter stare in partita”.

Chiari gli obiettivi dei biancorossi, Salvemini ha chiesto soluzioni precise, a livello tecnico, per la sfida alla prima della classe, che condivide il record migliore della Serie B Nazionale insieme a La T Tecnica Gema Montecatini: “Non dovremo snaturarci, ma continuare a giocare al nostro ritmo e soprattutto cercando di pareggiare la loro fisicità, per non subire troppo nella lotta a rimbalzo e poterci giocare il match”.

