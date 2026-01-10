Dieta dopo le feste, gli errori da evitare. Monica Maj: “Non vanno fatte scelte drastiche” – AUDIO

Dieta dopo le feste, gli errori da evitare sono dietro l’angolo. Smaltire gli eccessi alimentari tipici delle festività natalizie e di Capodanno è uno dei buoni propositi più diffusi all’inizio del nuovo anno. Con il rientro al lavoro, in molti decidono di intraprendere una dieta o di adottare un nuovo regime alimentare per rimettersi in forma. Spesso, però, la scelta ricade sul semplice taglio delle calorie o sulla drastica riduzione dei carboidrati, strategie che non sempre si rivelano corrette o salutari.

Un primo grosso errore – commenta la dietista piacentina Monica Maj – è quello diapprocciarsi in maniera estrema dopo le vacanze.

Come?

Ad esempio facendo dei digiuni o saltando dei pasti. Invece dovremmo cercare di concentrarcisull’ascolto del nostro corpo.

Errori che poi non portano beneficio

Sì perché digiunare o saltare i pasti, è una situazione che porta a un aumento della fame, quindi con nuove porta abbuffate, e in più si rallenta il metabolismo.Poi l’elinazione dei carboidrati porta a conseguenze, sono fonte dienergia, vanno ridotti ma non eliminati. Nessun nutriente va eliminato dallanostra dieta.

Altre situazioni da evitare è partire subito con attività fisiche estreme, perché il rischio di infortunarsi è molto alto. Poi vanno evitate le diete drastiche, quelle molto restrittive che stressano il corpo e non sono sostenibili a lungo termine.

Queste diete così restrittive – prosegue la dietista piacentina – tendono poi a far cedere alla fame emotiva, quindimangiare per stress o per noia e di solito si punta a quei cibi che non sonoperfettamente cibi sani.

Il corpo deve abituarsi al cambiamento, quindi per essere duratura la perdita di peso deve essere lenta. Poi una dieta “sbagliata” o “sbilanciata” non soltanto non funziona, ma potrebbe anche portare a conseguenze, a livello di salute, che poi rimangono nel tempo.

E’ così – conclude Monica Maj – perché si va a togliere delle sostanze nutritive di cui abbiamo bisogno, quindi nel lungo periodo potrei andare in carenza sicuramente di qualche micro nutriente. Spesso quando consigliamo delle diete, il paziente ci dice che gli sembra di mangiare tanto. Può darsi che abbia ragione, ma il dietista gli ha bilanciato il piatto portandolo a calare di peso in modo corretto. Quindi va fatta attenzione, sbagliando è come mettere del carburante diesel in un mezzo a benzina, stiamo facendo qualcosa che non va bene!

