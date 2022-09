Serie B – Bakery Piacenza, parla coach Del Re: “Con Vigevano cercheremo un’altra vittoria in Supercoppa” – AUDIO

Dopo la vittoria ai 32esimi di finale di Supercoppa contro Crema, coach Marco Del Re (Bakery Piacenza) ha parlato con i microfoni di RadioSound. Ecco le sue parole.

Ci stiamo allenando da più di tre settimane e sinceramente sono molto contento dell’ambiente e del lavoro con i giocatori. Siamo a buon se penso alla prima di campionato (2 ottobre, ndr). Con Crema l’approccio non è stato dei migliori, però siamo cresciuti nel corso del match e mi sembra che i ragazzi abbiano risposto con intensità e aggressività.

La Supercoppa ci serve per preparare al meglio il campionato, però è logico che quando si alza la palla a due noi giochiamo sempre per vincere. Non possiamo essere pronti a tutto, però i ragazzi ci tengono. Vigevano è un’ottima squadra, ma noi proveremo a vincere.