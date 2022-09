Il Fiorenzuola non c’è! L’Ancona vince 2-0 con le reti di Paolucci e Martina

Non riparte il Fiorenzuola di Luca Tabbiani, che dopo aver perso a Pesaro contro la Vis cade anche in quel dello “Stadio Del Conero” contro l’Ancona di mister Colavitto. I rossoneri vengono letteralmente sovrastati dai padroni di casa, che scappano via con i gol di Paolucci e Martina nel primo tempo e poi controllano per tutta la ripresa (2-0). Dopo due pareggi arriva la prima vittoria in campionato per i marchigiani; mentre i rossoneri rimangono fermi a quota tre punti.

La cronaca della partita

90+3′ Triplice fischio allo stadio “Del Conero”: l’Ancona vince 2-0 con le reti di Paolucci e Martina

90′ Tre di recupero

85′ Cinque minuti più recupero al termine

78′ Dentro Arduini e Sartore per il Fiorenzuola. Fuori Morello e Currarino.

75′ Sta succedendo pochissimo in campo. Il Fiore non ha energie, l’Ancona controlla

64′ Cambia anche l’Ancona: dentro D’Eramo per Paolucci

62′ Esce Fiorini entra Quaini. Ancona che ci prova con la conclusione di Spagnoli, deviata in corner

54′ PALO DI MORETTI! Palla vangante in area con Currarino che spazza corto, Moretti arriva e di contro balzo lascia partire un missile che si stampa sul palo

52′ Meglio ora il Fiorenzuola che gioca e costruisce; l’Ancona si è un po’ fermata

48′ Conclusione altissima di Mamona

46′ Inizia il secondo tempo tra Ancona e Fiorenzuola. Secondo cambio per Tabbiani: fuori Giani, dentro Mamona

Primo tempo

45′ Finisce il primo tempo: 2-0 Ancona con i gol di Martina e Paolucci

40′ OCCASIONE FIORENZUOLA! Giani defilato da pochi metri spara addosso al portiere

38′ Moretti a botta sicura in area piccola, ancora un miracolo di Battaiola

32′ Fiorenzuola che prova a farsi vedere: Morello bene da sinistra in mezzo per Mastroianni che non ci arriva per un soffio

29′ Tabbiani cambia: fuori Sussi dentro Danovaro

28′ GOL DELL’ANCONA! Martina parte a sinistra, si beve in area Potop e in diagonale fissa il 2-0

19′ Ancora Moretti e Di Massimo dalla distanza: Battaiola devia in angolo in entrambe le occasioni

14′ Ancora Battaiola costretto agli straordinari su Moretti. L’Ancona è debordante

13′ GOL DI PAOLUCCI! L’attaccante dell’Ancona segna l’1-0 nel cuore dell’area di rigore dopo che Frison aveva murato la conclusione di un compagno

10′ Miracolo di Battaiola! Il portiere dei rossoneri toglie dalla porta una tiro potente di Moretti

8′ La squadra di casa sta soffocando il Fiorenzuola con una pressione fortissima

4′ Ritmi molto molto alti tra Ancona e Fiorenzuola

2′ Subito brivido per il Fiorenzuola: Paolucci mette a lato un sinistro potente

1′ Iniziata allo Stadio Del Conero tra Ancona e Fiorenzuola

Formazioni ufficiali

U.S. Ancona: Perucchini; Martina; Bianconi (87’ Barnabà); Gatto (87’ Pecci); Spagnoli; Di Massimo (67ì Lombardi); Paolucci (64’ D’Eramo); Moretti; Simonetti (67’ Prezioso); Mondonico; Mezzoni. All. Colavitto

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Potop; Frison; Mastroianni; Oneto; Sussi (29’ Danovaro); Oddi; Morello (75’ Sartore); Currarino (75’ Quaini); Fiorini (75’ Arduini); Giani (46’ Mamona). All. Tabbiani

Reti: 13’ Paolucci (A); 28’ Martina (A)

Note: Recupero: 1’ e 4’

Ammoniti: Giani (F); Mondonico (A); Martina (A)