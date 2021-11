Serie B, big match a Monticelli: la Canottieri Ongina sfida la capolista Gabbiano Mantova

Sabato alle 18 andrà in scena lo scontro di cartello della settima giornata d’andata del girone C di serie B maschile tra la Canottieri Ongina – seconda in classifica – e la capolista Gabbiano Mantova, che precede di un punto i gialloneri piacentini. Entrambe le squadre hanno compiuto un passo falso inaspettato. Prima i virgiliani hanno ceduto al tie break contro l’Arredopark Dual Caselle, poi i monticellesi sono scivolati al quinto set sabato scorso a Erbusco al cospetto della Radici Cazzago. A far la differenza in classifica, le vittorie piene di Mantova, mentre Ongina in quest’ottica paga parzialmente il successo al tiebreak contro l’Unitrento.

Avversario

Il Gabbiano Mantova è allenato da Simone Serafini, ex palleggiatore di serie A al primo anno sulla panchina dei virgiliani. A sua disposizione, un roster di altissima qualità ed esperienza. La diagonale regina è composta dal regista Quartarone e dall’opposto Luca Bigarelli. Mentre in posto quattro ci sono in primis l’ex Tommaso Cordani e Scaltriti, già sulla strada di Monticelli ai tempi di Campegine insieme al centrale Miselli, che ora fa coppia con Zanini. Completa il 6+1 abituale il libero Catellani.

Classifica

Gabbiano Mantova 16, Canottieri Ongina 15, Valtrompia Volley 12, Arredopark Dual Caselle 11, Acv Miners 10, Mgr Grassobbio, Ks Rent Trentino, Radici Cazzago, Unitrento Volley 8, Imecon Crema 7, Volley Cavaion 5, Policura Lagaris 0.

Diretta del match

La partita tra Canottieri Ongina e Gabbiano Mantova sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.