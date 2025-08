Serie B – Calendario Bakery Piacenza: esordio con Orzinuovi, prima trasferta a Montecatini. Il club manager Zamboni: “Inizio duro, ma saremo pronti”

Bakery Piacenza scalda i motori in vista della stagione 2025/26. La Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato il calendario per il prossimo campionato di Serie B Nazionale: per i biancorossi, esordio casalingo al PalaBakery domenica 21 settembre con Logiman Orzinuovi, chiusura domenica 26 aprile sul campo di La T Tecnica Gema Montecatini.

Turni infrasettimanali di mercoledì il 15 ottobre (al PalaBakery con La T Tecnica Gema Montecatini), il 29 ottobre (in casa contro Novipiù Monferrato Basket), il 12 novembre (a Vicenza), il 17 dicembre (sfida casalinga contro Foppiani Fulgor Fidenza) e nel 2026 il 18 febbraio (a Piacenza contro Rimadesio Desio), il 4 marzo (in trasferta contro Novipiù Monferrato Basket) e il 15 aprile (in casa di Logiman Orzinuovi).

Turni di riposo il 2 novembre 2025 e il 22 marzo 2026. Sfide piacentine il 19 ottobre (trasferta) e 15 febbraio (casa) contro UCC Assigeco Piacenza e il 23 novembre (trasferta) e 25 gennaio (casa) contro Fiorenzuola Bees.

“Ci aspetta un inizio impegnativo, a partire dall’esordio con Orzinuovi e dalla prima trasferta in casa di Fabo Herons Montecatini: le squadre toscane sono ben attrezzate e hanno alzato il livello del campionato. Dovremo farci trovare pronti fin da subito per partire forte, sarà fondamentale sfruttare al meglio le amichevoli precampionato”.

Il calendario della Bakery Piacenza in Serie B Nazionale 2025/26

Girone d’andata

1) Bakery Piacenza-Logiman Orzinuovi, domenica 21 settembre 2025

2) Fabo Herons Montecatini-Bakery Piacenza, domenica 28 settembre 2025

3) Bakery Piacenza-ELAchem Vigevano 1955, domenica 5 ottobre 2025

4) Siaz Basket Piazza Armerina-Bakery Piacenza, domenica 12 ottobre 2025

5) Bakery Piacenza-La T Tecnica Gema Montecatini, mercoledì 15 ottobre 2025

6) UCC Assigeco Piacenza-Bakery Piacenza, domenica 19 ottobre 2025

7) TAV Treviglio Brianza Basket-Bakery Piacenza, domenica 26 ottobre 2025

8) Bakery Piacenza-Novipiù Monferrato Basket, mercoledì 29 ottobre 2025

9) Bakery Piacenza- Infodrive Capo d’Orlando, domenica 9 novembre 2025

10) Pallacanestro Vicenza 2012-Bakery Piacenza, mercoledì 12 novembre 2025

11) Bakery Piacenza-SAE Scientifica-Soevis Legnano, domenica 16 novembre 2025

12) Fiorenzuola Bees-Bakery Piacenza, domenica 23 novembre 2025

13) Bakery Piacenza-Luxarm Lumezzane, domenica 30 novembre 2025

14) Rimadesio Desio-Bakery Piacenza, domenica 7 dicembre 2025

15) Bakery Piacenza-Paffoni Fulgor Omegna, domenica 14 dicembre 2025

16) Bakery Piacenza-Foppiani Fulgor Fidenza, mercoledì 17 dicembre 2025

17) Rucker San Vendemiano-Bakery Piacenza, domenica 21 dicembre 2025

18) Moncada Energy Agrigento-Bakery Piacenza, domenica 28 dicembre 2025

Girone di ritorno

19) Bakery Piacenza-Fabo Herons Montecatini, domenica 4 gennaio 2026

20) ELAchem Vigevano 1955-Bakery Piacenza, domenica 11 gennaio 2026

21) Luxarm Lumezzane-Bakery Piacenza, domenica 18 gennaio 2026

22) Bakery Piacenza-Fiorenzuola Bees, domenica 25 gennaio 2026

23) Bakery Piacenza-Siaz Basket Piazza Armerina, domenica 1 febbraio 2026

24) Infodrive Capo d’Orlando-Bakery Piacenza, domenica 8 febbraio 2026

25) Bakery Piacenza-UCC Assigeco Piacenza, domenica 15 febbraio 2026

26) Bakery Piacenza-Rimadesio Desio, mercoledì 18 febbraio 2026

27) Paffoni Fulgor Omegna-Bakery Piacenza, domenica 22 febbraio 2026

28) Bakery Piacenza-Moncada Energy Agrigento, domenica 1 marzo 2026

29) Novipiù Monferrato Basket-Bakery Piacenza, mercoledì 4 marzo 2026

30) Bakery Piacenza-TAV Treviglio Brianza Basket, domenica 8 marzo 2026

31) Foppiani Fulgor Fidenza-Bakery Piacenza, domenica 29 marzo 2026

32) Bakery Piacenza-Pallacanestro Vicenza 2012, domenica 5 aprile 2026

33) SAE Scientifica-Soevis Legnano-Bakery Piacenza, domenica 12 aprile 2026

34) Logiman Orzinuovi-Bakery Piacenza, mercoledì 15 aprile 2026

35) Bakery Piacenza-Rucker San Vendemiano, domenica 19 aprile 2026

36) La T Tecnica Gema Montecatini-Bakery Piacenza, domenica 26 aprile 2026

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy