Serie B – Coach Del Re scalda il motore della sua Bakery Piacenza: “Ottima preparazione, Senigallia è subito un test importante” – AUDIO

Ci siamo, il campionato di Serie B è alle porte. La nuova Bakery Piacenza di coach Marco Del Re esordirà davanti al proprio pubblico contro Senigallia. Si gioca domenica alle ore 18:00. Queste le parole del tecnico alla vigilia del match.

Il percorso in Supercoppa ci ha tolto un po’ di ansia e di emozione per il debutto davanti ai nostri tifosi. Per il campionato sarà un po’ differente, perché inizieranno a pesare anche i due punti in palio, ma i ragazzi hanno grande determinazione e serenità. Senigallia è un banco di prova di importante perché fa parte del gruppo di squadre che sgomiteranno per entrare nelle prime 8. Loro hanno giocato un’ottima Supercoppa (un turno in più della Bakery, ndr) e hanno giocatori di talento.