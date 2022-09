Volley, Superlega – La presentazione ufficiale della Gas Sales Piacenza, Bernardi: “Dobbiamo puntare in alto”

“Per avere le cose bisogna prima di tutto volerle, questa frase spesso utilizzata dal Presidente della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani, è tutt’altro che scontata. Infatti, una volta che si sono individuati gli obiettivi della stagione, con dedizione, costanza e volontà faremo di tutto per raggiungerli”. Elisabetta Curti Presidente di Gas Sales Piacenza ha lanciato un messaggio chiaro l’altra sera alla presentazione della squadra nella suggestiva location di PalabancaEventi, già Palazzo Galli, nel cuore di Piacenza.

La Presidente

“Per me è un onore e un piacere presentare i giocatori che sono ottimi atleti ma anche delle belle persone, la nostra missione è portare la squadra al vertice, è un’ambizione personale ma deve esserlo anche della città e di tutto il territorio a cui noi famiglia Curti siamo molto legati”.

Serata all’insegna dell’entusiasmo a pochi giorni dal debutto in SuperLega. E febbre già alta per Gas Sales Piacenza come hanno testimoniato i boati e gli applausi per l’ingresso in sala dei protagonisti della squadra. Che poi sono saliti sul palco per le domande di rito.

Tutto esaurito al PalabancaEventi, presenti oltre alla squadra e società al gran completo, il settore giovanile, gli sponsor, gli immancabili Lupi Biancorossi, le autorità del territorio con in testa il sindaco Katia Tarasconi e l’assessore allo sport Mario Dadati.

“Per Piacenza è un onore che una squadra porti il nome della città in giro per l’Italia e anche in Europa. Deve essere un onore per ogni piacentino, invito tutti ad andare ad assistere alle partite perché quando si fa squadra si va lontano”.

Invito che arriva anche dall’assessore allo sport Mario Dadati che nel ricordare i suoi passati sportivi ha sottolineato che “Piacenza ha grandi potenzialità ancora inespresse, l’obiettivo è fare dialogare le varie società del territorio per raggiungere traguardi sempre più importanti”.

Il vicepresidente di Gas Sales Piacenza Giuseppe Bongiorni ha sottolineato gli importanti investimenti fatti dalla società in estate ha stimolato gli imprenditori che “non sono ancora saliti a bordo della nostra avventura a farlo perché è un progetto serio, solido, ci sono aziende di primissimo livello dell’economia piacentina che ci mettono la faccia, vista la squadra allestita questo è un momento da cogliere”.

Là su palco a scandire i ritmi della serata Nicola Gobbi affiancato da Kris, al secolo Kristen Reichert, dj radiofonica e presentatrice televisiva che durante le partite casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà protagonista all’interno del PalabancaSport portando carica ed entusiasmo ed interagendo con i tifosi tra un set e l’altro oltre che nel prepartita.

Pietro Boselli, vicedirettore generale della Banca di Piacenza ha portato il saluto del presidente Sforza Fogliani e ha ricordato che “la Banca di Piacenza è la banca del territorio e da sempre è vicina a chi lavora per il territorio”.

La parola è passata a coach Lorenzo Bernardi.

“Le aspettative sono tante dopo gli sforzi fatti dalla proprietà per allestire un roster così importante, per raggiungere grandi risultati dobbiamo sognare in grande e in più siamo a sognare più potremo arrivare in alto. Pressioni? Chi le ha è un privilegiato perché occupa una posizione importante”.

Il direttore generale Hristo Zlatanov ha sottolineato che “è stata una campagna acquisti lunga e complicata ma anche molto emozionante. Il ritorno di Simon è stata l’operazione che mi ha emotivamente più toccato visto che con lui avevo anche giocato”.

Il Delegato Provinciale del Coni Robert Gionelli sul palco era affiancato dal campione di atletica di salto triplo Andrea Dallavalle e da Massimiliano Cremona campione di motonautica.

Foto, sorrisi, entusiasmo, tanta determinazione e voglia di fare: la stagione 2022-2023 è ufficialmente iniziata l’altra sera, la parola ora passa al campo, domenica 2 ottobre al PalabancaSport (ore 20.30) arriva Verona.