Serie B – Contro l’Andrea Costa Imola i Fiorenzuola Bees cercano due punti fondamentali

I Fiorenzuola Bees tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato per ospitare prima di Pasqua l’Andrea Costa Imola nella gara valevole per la 26° Giornata Campionato Serie B Girone C Old Wild West 2022/2023.

Fiorenzuola Bees vuole i playoff

Alle ore 21.00 di giovedì 6 aprile 2023 verrà alzata una palla a due davvero pesante. I Bees sono chiamati a dare seguito alla vittoria ottenuta domenica scorsa a Cervia contro Tigers Romagna. Una vittoria tutt’altro che scontata contro l’ultima classe, con il 77-82 arrivato solo nei minuti finali dopo i primi 3 quarti estremamente equilibrati.

In casa Fiorenzuola sono stati decisivi i nervi saldi di Magrini ai tiri liberi (14 punti finali per lui), che hanno dato seguito ad una prova solida da parte di Casagrande (17 punti) e Preti (19 punti con 4/7 da 3 punti).

La squadra di coach Lottici è riuscita a voltare la pagina dopo un filotto di 4 sconfitte consecutive. Ma rimane al momento ancorata a quota 24 punti in classifica al 9° posto.

I due punti di domani potrebbero far continuare il tentativo di rimonta da parte dei Bees. Dopo essere stati anche al 4° posto a febbraio 2023, sono scivolati nella parte destra della classifica. Tutto ciò che capitan Pederzini, ancora fermo ai box, e compagni vogliono evitare.

Il punto su Imola

L’Andrea Costa Imola che arriva al PalArquato insieme ad un pullman di tifosi si trova al momento a 4 punti dai Bees, e in una stagione di alti e bassi vuole conquistare due punti che riuscirebbero a riagganciarla al treno playoff anche potenzialmente dalla parte sinistra della classifica. Una sconfitta in casa Bees, domani sera, condannerebbe Imola ad un piazzamento sulla parte destra ormai certo.

I biancorossi arrivano in Val d’Arda con il vento in poppa, forti dell’84-68 con cui si sono liberati della Virtus Imola nel derby cittadino dello scorso weekend. Top scorer dell’ultima gara per Imola è stato l’esperto Alex Ranuzzi (classe 1986) con 21 punti in 32 minuti di utilizzo.